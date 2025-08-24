Süper Lig maçının biletleri herkese ücretsiz oldu

Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek olan Eyüpspor’dan sürpriz bir hamle geldi. Eyüpspor yaptığı açıklama ile karşılaşma biletlerinin ücretsiz olduğunu dile getirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağımız Corendon Alanyaspor maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz.



Tüm biletler Kulübümüz tarafından ücreti ödenerek satın alınmıştır ve taraftarlarımız Pasolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ÜCRETSİZ olarak temin edebilmektedir. Ev sahibine ayrılan biletleri, Corendon Alanyaspor Pasolig kartına sahip taraftarlar hariç tüm futbol severler ücretsiz olarak alabilirler.



İkas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, yarın stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz!



Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!"

MAÇ NE ZAMAN?

Eyüpspor – Alanyaspor mücadelesi 25 Ağustos Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.