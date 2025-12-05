Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli oluyor

Süper Lig ekibinin yeni başkanı belli oluyor
Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak. Ankara temsilcisinin yeni başkanı belli oluyor.

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, yarın gerçekleştirilecek.

ATO Congresium Zelve Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

osmansungur.jpg
Osman Sungur istifa etmişti

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği'nde Osman Sungur, 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle başkanlık görevinden istifa etti. Yönetim kurulu da 8 Ekim'de yaptığı toplantıda Mehmet Kaya'yı oy birliğiyle başkanlığa getirdi.

İLK TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Bu duruma itiraz eden kulüp üyeleri, olağanüstü genel kurula gidilmesi için imza kampanyası başlattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 13 Kasım'da sosyal medya hesaplarından genel kurul çağrısı yaptı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Daha önce Nejat Uygur Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği duyurulan ikinci toplantı, kapasite problemi sebebiyle ATO Congresium Zelve Salonu'na alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

