Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bahis skandalı için konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün başkanı Süleyman Hurma, bahis skandalının ardından değerlendirmelerde bulundu.

“BAHİSTEN ÇOK DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLDU”

Süleyman Hurma açıklamasında "Çok şaşırdığım bir şey var: İnsanların şaşırması. Hepimizin gözünün önünde bahisten çok daha kötü şeyler oldu. Bunu hep beraber seyrettik. Buna şaşırıyor olmamıza da ben şaşırıyorum. Ekonomisi iyi planlanmamış hiçbir şeyin stratejisi de ahlakı da iyi olmaz. Türk futbolunda bahçemizi süpürme dönemi çoktan geçmiştir. Bahçemiz süpürülerek temizlenmez. Hepimizin bahçesinde enkaz var. Bu enkazı temizlememiz lazım. Bunun için savcılarımız görev yapıyor. Bunun sonucunu bekleyeceğiz. İnsanların masumiyetlerine de saygı göstermek zorundayız” dedi.

“BU HAKEMLER BİZİM ÇOCUKLARIMIZ”

Legal bahis firmaları ile kulüpler arasındaki sponsorluk anlaşmalarına dikkat çeken Süleyman Hurma, "Bahis artık futbolun içinde var. Futboldan çok büyük paralar kazanıyorlar. Futbola da aktarıyorlar. Bunun içinde de ahlaka uygun davranış sergilemeyecek insanların olması çok doğal. Bizim yapmamız gereken bunların bu ortama gelememesini sağlamak. Bu hakemler bizim çocuklarımız. Bu hakemleri biz yetiştirdik, seçtik ve oraya getirdik. Bunları gönderip başka kişileri getirdiğimiz zaman biz temizlenmiş olmayız" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

