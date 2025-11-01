Bahis skandalı sonrası TFF krizi: Görevden alınması isteniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aktif olarak bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakemden 149’una men cezası verdi. Aralarında Zorbay Küçük’ün de olduğu 3 isim için ise soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

TFF’nin cezaları açıklamasının ardından Fotomaç’ta bir yazı kaleme alan MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, Ferhat Gündoğdu ve ekibini suçladı.

Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?

152 HAKEMİN 90'I BU MHK SONRASI TERFİ ALDI

152 hakemden 90’ının Ferhat Gündoğdu MHK’sında terfi aldığını dile getiren Mustafa Çulcu, görevden alınmaları gerektiğini açıkladı.

Mustafa Çulcu’nun yazısı şu şekilde:

152 hakemin 90 tanesini şu anda görevde bulunan MHK tarafından bir sezonda 4 klasman yapılarak "Bataklığı kurutuyoruz, hakemleri gençleştiriyoruz" mottosu ile sonuçlarını düşünmeden, acele hareketle kendi kadrolarını oluşturma çabasından başka bir şey değildir. Düşünün; Süper Lig kadrosunda 7 hakemin 6'sı, Süper Lig yardımcı hakemin 15'te 14'ü bu MHK tarafından terfi ettirilmiş! Böylesine çoğulcu tercihlerde hatayı yapan hakemliğimizi yöneten ve eğiten MHK ve de eğitim departmanında görev yapanların bunda hiç mi suçu yok ki hala daha oralarda hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin oturuyorlar veya oturmalarına izin veriliyor? Bunu sorgulamanın bedelini ödetmenin zamanı geldi de geçiyor bile

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN GÖREVDEN ALINMASINI İSTİYORLAR

Mustafa Çulcu'nun yanı sıra pek çok yorumcu ve taraftar da Ferhat Gündoğdu'nun bu skandalda payı olduğunu dile getirerek görevden alınmasını istedi.

"GÖREVİNE NASIL DEVAM EDEBİLİYOR"

Ersin Düzen, Ferhat Gündoğdu için yaptığı açıklamada "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevine nasıl devam edebiliyor? Asıl sorulması gereken soru bu. Bahis yapan hakemlerin %60'ı onun döneminde geldi. Kafasının arkasında tilki olanlar bizimle yol yürümeyecek' dediniz. Ama beraber yol yürüdükleriniz bahis yapıyor" ifadelerini kullandı.