Süper Lig devleri Minguzzi'yi unutmadı: Paylaşımlar art arda geldi

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine dair devam eden davada karar çıktı.

Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülen davada Ahmet'i bıçaklayan ve tekmeleyen iki sanığa 24 yıl hapis cezası verilirken diğer iki sanık ise beraat etti.

Kanuna uyan vicdana uymayan hesap: Minguzzi'nin katilleri 30 yaşında özgür olacak

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ART ARDA PAYLAŞIM

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Süper Lig ekipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den art arda paylaşımlar geldi.

"KUZEY UNUTMAZ... AHMET... UNUTMAZ"

Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi için yaptığı paylaşımda "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" dedi.

BEŞİKTAŞ DA UNUTMAYACAK

Beşiktaş ise Trabzonspor’un bu paylaşımını alıntılayarak "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" sözlerini sarf etti.

"HİÇBİRİMİZ UNUTMAYIZ... FENERBAHÇE DE UNUTMAZ AHMET"

Son olarak Fenerbahçe ise paylaşımında "Hiçbirimiz unutmayız... Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY DA ASLA UNUTMAZ AHMET"

Galatasaray da yaptığı sosyal medya paylaşımında "Galatasaray asla unutmaz Ahmet" dedi.

TARAFTARLARIN TAKDİRİNİ TOPLADI

Süper Lig ekiplerinin Mattia Ahmet Minguzzi için yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem olurken taraftarların takdirini topladı.