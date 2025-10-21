Süper Lig devleri Minguzzi'yi unutmadı: Paylaşımlar art arda geldi

Süper Lig devleri Minguzzi'yi unutmadı: Paylaşımlar art arda geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıkmasının ardından art arda paylaşımlarda bulundu.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine dair devam eden davada karar çıktı.

Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülen davada Ahmet'i bıçaklayan ve tekmeleyen iki sanığa 24 yıl hapis cezası verilirken diğer iki sanık ise beraat etti.

Kanuna uyan vicdana uymayan hesap: Minguzzi'nin katilleri 30 yaşında özgür olacakKanuna uyan vicdana uymayan hesap: Minguzzi'nin katilleri 30 yaşında özgür olacak

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ART ARDA PAYLAŞIM

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Süper Lig ekipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den art arda paylaşımlar geldi.

"KUZEY UNUTMAZ... AHMET... UNUTMAZ"

Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi için yaptığı paylaşımda "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" dedi.

ekran-goruntusu-2025-10-21-183231.png

BEŞİKTAŞ DA UNUTMAYACAK

Beşiktaş ise Trabzonspor’un bu paylaşımını alıntılayarak "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" sözlerini sarf etti.

ekran-goruntusu-2025-10-21-183301.png

"HİÇBİRİMİZ UNUTMAYIZ... FENERBAHÇE DE UNUTMAZ AHMET"

Son olarak Fenerbahçe ise paylaşımında "Hiçbirimiz unutmayız... Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2025-10-21-183157.png

"GALATASARAY DA ASLA UNUTMAZ AHMET"

Galatasaray da yaptığı sosyal medya paylaşımında "Galatasaray asla unutmaz Ahmet" dedi.

ekran-goruntusu-2025-10-21-190519.png

TARAFTARLARIN TAKDİRİNİ TOPLADI

Süper Lig ekiplerinin Mattia Ahmet Minguzzi için yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem olurken taraftarların takdirini topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Spor
Galatasaraylı futbolcuyu aşağıladılar: Cevabı sert oldu
Galatasaraylı futbolcuyu aşağıladılar: Cevabı sert oldu
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Bodo/Glimt maçının kaç kaç biteceğini açıkladı
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Bodo/Glimt maçının kaç kaç biteceğini açıkladı