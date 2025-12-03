Süper Lig devi 2. Lig ekibine elendi

Süper Lig devi 2. Lig ekibine elendi
Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi konuk eden Beyoğlu Yeni Çarşı, tek golle rakibini turnuva dışına itti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile Göztepe karşı karşıya geldi.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI TEK GOLLE GALİP GELDİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta 2. Lig ekibi, Göztepe’yi tek golle mağlup etmeyi başardı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü mücadelenin 10. dakikasında Barış Zeren kaydetti.

GÖZTEPE TURNUVAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte Beyoğlu Yeni Çarşı adını grup aşamasına yazdırmayı başardı. Göztepe ise turnuvaya veda etti.

Hakemler: Burak Olcar, Selahattin Altay, Emrah Türkyılmaz

Beyoğlu Yeni Çarşı: Muhammed Fatih Yeniay, Burak Yamaç, Alhan Kurtoğlu, Yiğit Has (Dk. 77 Muhammed Emir Terzi), Ali Eren İyican, Batuhan Ekinci, Mustafa Arda Akkaş (Dk. 64 Ali Keten), Emir Ali Ağaçe (Dk. Arif Emre Eren), Barış Zeren, Alperen Yılmaz (Dk. 77 Taha Aydınlı), Arda Çeşmebaşı

Göztepe: Lis, Godoi, Taha Altıkardeş (Dk. 85 Heliton), Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 46 Arda Okan Kurtulan), Rhaldney, Ahmed Ildız (Dk. 46 Miroshi), İsmail Köybaşı (Dk. 65 Cherni), Olaitan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Tibet Durakçay), Janderson

