Süper Lig 1 hafta ertelenecek: Derbi de ertelenecek

Yayınlanma:
Süper Lig'in A Milli Takım'ın play off maçları nedeniyle 1 hafta erteleneceği öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play off etabında Romanya ile kendi sahasında oynayacak.

Finale kalması durumunda da Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Play off etabında yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta yapılacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra Süper Lig'in 1 hafta ertelenmesini istemişti. Montella şunları söylemişti:

A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli olduA Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oldu

"Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatıp, futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa, bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim."

O HAFTA DERBİ VAR

Montella'nın istediği erteleme haftasında Süper Lig'de kritik maçlar bulunuyor.

Buna göre; 22, 23 veya 24 Mart tarihinde Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe maçı var. Fenerbahçe kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Beşiktaş Kasımpaşa ile oynarken, Trabzonspor da Eyüp deplasmanına çıkacak. Ayrıca 5 Nisan'da da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bulunuyor.

Ancak konu milli takım olduğu için o haftanın ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da erteleme talebine sıcak baktığı belirtiliyor. Bu nedenle Süper Lig'in 1 hafta erteleneceği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

