Spalletti Kenan Yıldız'ı kadroya almadı
Yayınlanma:
Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı Cremonese maçının kadrosuna almadı.

İtalya Serie A'da Juventus'un başına geçen teknik direktör Luciano Spalletti, ilk maçına bu gece Cremonese deplasmanında çıkacak.

Spalletti, maçın kadrosuna milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ı almadı.

La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre, Kenan Yıldız’ın tedbir amaçlı kadroya alınmadığı belirtildi.

Kenan Yıldız'ın dizindeki sakatlığı nedeniyle dinlendirileceği bildirildi.

SPORTİNG MAÇINDA OYNAYACAK

Şampiyonlar Ligi’nde gelecek hafta oynanacak Sporting maçında ise Kenan'ın kadroda olacağı ifade edildi.

Cremonese-Juventus maçı bu gece saat 22.45'te başlayacak.

Cremonese-Juventus maçı bu gece saat 22.45'te başlayacak.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edeceği maç ise 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

Bu sezon Juventus formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 12 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol atarken, 4 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

