Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu: Fenerbahçe'yi reddetmişti

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalyan takımı Juventus, geçen hafta teknik direktör Igor Tudor'un görevine son vermişti.

Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Luciano Spalletti ile anlaştı.

Anlaşmaya göre anlaşma sezon sonuna kadar geçerli olacak. Juventus lig sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa sözleşme 1 yıl daha uzayacak.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolları ayırmasının ardından Spalletti'ye teklif yapmıştı.

Igor Tudor'un görevine son verildi

Ancak İtalyan hoca bu sezon takım çalıştırmayı düşünmediğini belirterek teklifi reddetmişti.

66 yaşındaki Spalletti, daha önce Napoli, Inter, Roma, Zenit, Udinese gibi takımlarda da görev yaptı. İtalya Milli Takımı'nı da 2 yıl çalıştırdı.

Juventus, Serie A'da 12 puanla 9. sırada bulunuyor.