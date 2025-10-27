Igor Tudor'un görevine son verildi

A Milli Takımımızın yıldızı Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalya'nın Juventus takımı, teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mart 2025'te göreve gelen Hırvat teknik adam Tudor ile yolların ayrıldığı belirtildi.

2017 yılında Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, yıllarca formasını giydiği Juventus'ta bu yıl teknik direktörlüğe de getirilmişti. Tudor, Hajduk Split, PAOK, Udinese, Vierona, Marsilya, Lazio'da da görev yaptı.

JUVENTUS SON 8 MAÇI KAZANAMADI

Igor Tudor yönetimindeki Juventus, çıktığı son 8 maçı kazanamadı.

Siyah beyazlı ekip, Serie A'da 12 puanla 8'inci, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 puanla 25'inci sırada yer alıyor.

Juventus'un Udinese ile 29 Ekim Çarşamba günü oynayacağı maçta takımın başında geçici olarak Massimiliano Brambilla'nın yer alacağı ifade edildi.