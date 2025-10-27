Igor Tudor'un görevine son verildi

Yayınlanma:
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verildi.

A Milli Takımımızın yıldızı Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalya'nın Juventus takımı, teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mart 2025'te göreve gelen Hırvat teknik adam Tudor ile yolların ayrıldığı belirtildi.

2017 yılında Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, yıllarca formasını giydiği Juventus'ta bu yıl teknik direktörlüğe de getirilmişti. Tudor, Hajduk Split, PAOK, Udinese, Vierona, Marsilya, Lazio'da da görev yaptı.

JUVENTUS SON 8 MAÇI KAZANAMADI

Igor Tudor yönetimindeki Juventus, çıktığı son 8 maçı kazanamadı.

Kenan Yıldız Hakan Çalhanoğlu düellosu: Juventus İnter maçında 7 golKenan Yıldız Hakan Çalhanoğlu düellosu: Juventus İnter maçında 7 gol

Siyah beyazlı ekip, Serie A'da 12 puanla 8'inci, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 puanla 25'inci sırada yer alıyor.

Tudor yönetimindeki Juventus, Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemedi.

Juventus'un Udinese ile 29 Ekim Çarşamba günü oynayacağı maçta takımın başında geçici olarak Massimiliano Brambilla'nın yer alacağı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

