Şota'dan mağlubiyet açıklaması

Süper Lig'in 11. haftasında konuk oldukları Zecorner Kayserispor'a 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktör Şota Arveladze, gollü güzel bir maç oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arveladze, zor ama güzel bir maç izlettiklerini belirterek, "Maçta 5 tane gol oldu. Her iki takımda galibiyete oynadı. Oyuncu değişiklikleri de o yöndeydi." dedi.

MAĞLUBİYET AÇIKLAMASI

Karşılaşma boyunca skor olarak hep geriden geldiklerini ifade eden Arveladze, şunları kaydetti: