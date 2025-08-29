Son dakika | Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica’ya elenen Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe’den ayrılığa dair yapılan açıklamada “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Portekiz teknik adam ile birlikte ekibinin de görevine son verilirken takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Zeki Murat Göle geçti. Göle, bu sabah Samandıra’da yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Teknik direktör kararını milli araya bırakan Fenerbahçe, Süper Lig’de oynanacak olan Gençlerbirliği maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

GENÇLERBİRLİĞİ – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği – Fenerbahçe mücadelesi 31 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.