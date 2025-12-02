Son dakika | Dursun Özbek derbi sonrası TFF'ye gidiyor

Son dakika | Dursun Özbek derbi sonrası TFF'ye gidiyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi sonrası hakemin kararlarına ilişkin saat 14.00’te TFF’yi ziyaret edecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dün nefesleri kesti.

Son yılların en tempolu ve mücadele yönü en yüksek karşılaşmasına ev sahipliği yapan Kadıköy'de, Fenerbahçe uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 1 puanla yetindi.

Dev derbi, Galatasaray'dan Leroy Sane ve Fenerbahçe'den Jhon Duran'ın golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Cimbom, böylelikle Kanarya'nın 1 puan önünde liderliğini ligin 14. haftasında da sürdürdü.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük gerçeği ortaya çıkardıFenerbahçe Galatasaray derbisi büyük gerçeği ortaya çıkardı

yasin-kol.jpg

HAKEM KARARLARI ÇOK TARTIŞILDI

Karşılaşmada hakem Yasin Kol'un kararları, Galatasaray tarafında sert tepkilere yol açtı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk da karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, özellikle faul düdükleri için ayrımcılık yapıldığını savundu.

okan-buruk.jpg

Buruk, "Hakem maçın çok önüne geçti. Maçtan önce de beklenen buydu. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Aleyhimize verilen 22, lehimize verilen 12 faul var. Bu kadar tekme yiyip bu kadar az faulü nasıl kazandığımızın değerlendirmesini size bırakıyorum. Açıkçası bizim için büyük bir sürpriz olmadı" demişti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandalFenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandal

DURSUN ÖZBEK TFF'YE GİDİYOR

Hakem tartışması bugün de devam ediyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun bugün saat 14.00’te Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret edeceği öğrenildi.

yasin-kol-ugurcan-cakir.jpg

Görüşmenin bir numaralı gündem maddesi ise, hakem Yasin Kol'un derbi maçında verdiği kararlar olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Spor
Mustafa Denizli: Fenerbahçe gerçekten iyi değil
Mustafa Denizli: Fenerbahçe gerçekten iyi değil
Santarelli itiraf etti: Tehlikeli!
Santarelli itiraf etti: Tehlikeli!
Ersin Düzen'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran şampiyonluk iddiası
Ersin Düzen'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran şampiyonluk iddiası