Son dakika | Dursun Özbek derbi sonrası TFF'ye gidiyor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dün nefesleri kesti.

Son yılların en tempolu ve mücadele yönü en yüksek karşılaşmasına ev sahipliği yapan Kadıköy'de, Fenerbahçe uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 1 puanla yetindi.

Dev derbi, Galatasaray'dan Leroy Sane ve Fenerbahçe'den Jhon Duran'ın golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Cimbom, böylelikle Kanarya'nın 1 puan önünde liderliğini ligin 14. haftasında da sürdürdü.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük gerçeği ortaya çıkardı

HAKEM KARARLARI ÇOK TARTIŞILDI

Karşılaşmada hakem Yasin Kol'un kararları, Galatasaray tarafında sert tepkilere yol açtı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk da karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, özellikle faul düdükleri için ayrımcılık yapıldığını savundu.

Buruk, "Hakem maçın çok önüne geçti. Maçtan önce de beklenen buydu. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Aleyhimize verilen 22, lehimize verilen 12 faul var. Bu kadar tekme yiyip bu kadar az faulü nasıl kazandığımızın değerlendirmesini size bırakıyorum. Açıkçası bizim için büyük bir sürpriz olmadı" demişti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandal

DURSUN ÖZBEK TFF'YE GİDİYOR

Hakem tartışması bugün de devam ediyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun bugün saat 14.00’te Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret edeceği öğrenildi.

Görüşmenin bir numaralı gündem maddesi ise, hakem Yasin Kol'un derbi maçında verdiği kararlar olacak.