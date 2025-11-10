Son dakika | Bahis soruşturmasında 18 kişi adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu "futbolda bahis" skandalında, soruşturma devam ediyor. Bugün 17 hakem ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı bahis skandalında 7 Kasım Cuma günü 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17'si hakem 19 kişi gözaltına alınmıştı.
Son dakika | Futbolda bahis operasyonu! İkisi kulüp başkanı 21 gözaltı kararı
Gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç da var. İkilinin "müsabaka sonucu etkileme'' suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Bahisçi hakemi korner direğiyle dövmüşler: Görüntüler ortaya çıktı
Mehmet Fatih Saraç, aynı gün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
ÖZKAYA DAHİL 18 KİŞİ ADLİYEDE
Murat Özkaya dahil gözaltına alınan 18 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.