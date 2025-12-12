Son dakika | Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Futbolda bahis soruşturması kapsamında bugün ifade vermesi beklenen ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Futbol camiasını sarsan bahis ve şike skandalları kapsamında gözaltına alınan en dikkat çeken isimlerden birisi ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar oldu.
Çakar, cuma günü gözaltına alındıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları sonucu hastaneye kaldırılarak anjiyo edilmişti.
Son Dakika | Ahmet Çakar taburcu edildi
Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı gözaltı kararı kaldırılan Çakar'ın bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermesi bekleniyordu
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak Silivri cezaevine sevk edildi
KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Gazeteci Emrullah Erdinç, Ahmet Çakar'ın kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldığını duyurdu.