Son dakika | Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Futbol camiasını sarsan bahis ve şike skandalları kapsamında gözaltına alınan en dikkat çeken isimlerden birisi ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar oldu.

Çakar, cuma günü gözaltına alındıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları sonucu hastaneye kaldırılarak anjiyo edilmişti.

Son Dakika | Ahmet Çakar taburcu edildi

Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı gözaltı kararı kaldırılan Çakar'ın bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermesi bekleniyordu

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak Silivri cezaevine sevk edildi

KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Gazeteci Emrullah Erdinç, Ahmet Çakar'ın kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldığını duyurdu.