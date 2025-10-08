Solskjaer geri döndü!

Beşiktaş, geçen sezonun ortasında şaşırtan bir kararla teknik direktörlüğe Norveçli isim Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

Solskjaer, siyah beyazlı takıma gelmeden önce son 2 yıldır UEFA'da maç analisti görevi yapıyordu. Siyah beyazlıların teknik direktörlükten bu kadar uzak kalmış bir ismi göreve getirmesi eleştiri konusu olmuştu.

Norveçli hoca Beşiktaş'ta bekleneni veremedi. Bu nedenle de 28 Ağustos'ta yollar ayrıldı ve yerine Sergen Yalçın getirildi.

ESKİ İŞİNE GERİ DÖNDÜ

Solskjaer'in Beşiktaş'tan sonra herhangi bir kulüpten teklif almadığı, bu nedenle de UEFA'daki eski görevine geri döndüğü ortaya çıktı.

52 yaşındaki teknik adamın UEFA'daki maç analistliği görevine başladığı ifade edildi.

Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı

Solskjaer'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan Molde-Tottenham maçı için yaptığı analiz UEFA tarafından paylaşıldı.