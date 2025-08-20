Solskjaer: Diğer oyuncular da problem çıkarabilir

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmaya hazır olduklarını ve kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmek istediklerini söyledi.

Norveçli teknik adam ile orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"EKSİK OLDUĞUMUZ ŞEYLERİ DE TAMAMLAYACAK"

Yoğun trafikten dolayı toplantıya geç kaldığını aktaran Solskjaer, yeni transfer Wilfred Ndidi ile ilgili "Ndidi, çok profesyonel bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Eksik olduğumuz şeyleri de tamamlayacak, lider bir oyuncu. Onu transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok katkı vereceğini biliyorum." diye konuştu.

"GÜÇLÜ YANLARINI BİLİYORUZ"

İki maçı da heyecanla beklediklerini aktaran 52 yaşındaki teknik direktör, "Yeni bir hocaları var. Güçlü ve inançlılar. Astana'ya karşı iyi bir oyun oynadılar. Astana ve ligdeki maçlarını izledik. Onları iyi analiz ettik. Rakibimizin güçlü olduğu yanları biliyoruz. Bizim isteğimiz, rakibimize kendi oyunumuzu kabul ettirmek ve kendi oyunumuzu oynamak." ifadelerini kullandı.

"DİĞER OYUNCULAR DA PROBLEM ÇIKARABİLİR"

Lausanne'ın etkili oyuncularının bulunduğunu vurgulayan Norveçli çalıştırıcı, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Kaly Sene etkileyici bir oyuncu. Futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Takımları iyi, rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Diğer oyuncular da problem çıkarabilirler. Kendi oyunumuza güvenerek maça çıkacağız. Yarınki maç turun ilk yarısı olacak. İstanbul'da da ikinci devre olacak. Biz yarınki maça hazırız."