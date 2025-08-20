Solskjaer: Diğer oyuncular da problem çıkarabilir

Solskjaer: Diğer oyuncular da problem çıkarabilir
Yayınlanma:
Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne maçı öncesi rakiplerini değerlendirdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmaya hazır olduklarını ve kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmek istediklerini söyledi.

Norveçli teknik adam ile orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"EKSİK OLDUĞUMUZ ŞEYLERİ DE TAMAMLAYACAK"

Yoğun trafikten dolayı toplantıya geç kaldığını aktaran Solskjaer, yeni transfer Wilfred Ndidi ile ilgili "Ndidi, çok profesyonel bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Eksik olduğumuz şeyleri de tamamlayacak, lider bir oyuncu. Onu transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok katkı vereceğini biliyorum." diye konuştu.

"GÜÇLÜ YANLARINI BİLİYORUZ"

İki maçı da heyecanla beklediklerini aktaran 52 yaşındaki teknik direktör, "Yeni bir hocaları var. Güçlü ve inançlılar. Astana'ya karşı iyi bir oyun oynadılar. Astana ve ligdeki maçlarını izledik. Onları iyi analiz ettik. Rakibimizin güçlü olduğu yanları biliyoruz. Bizim isteğimiz, rakibimize kendi oyunumuzu kabul ettirmek ve kendi oyunumuzu oynamak." ifadelerini kullandı.

"DİĞER OYUNCULAR DA PROBLEM ÇIKARABİLİR"

Lausanne'ın etkili oyuncularının bulunduğunu vurgulayan Norveçli çalıştırıcı, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Kaly Sene etkileyici bir oyuncu. Futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Takımları iyi, rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Diğer oyuncular da problem çıkarabilirler. Kendi oyunumuza güvenerek maça çıkacağız. Yarınki maç turun ilk yarısı olacak. İstanbul'da da ikinci devre olacak. Biz yarınki maça hazırız."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi