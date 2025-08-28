Skandalı ortaya çıkardı: Maçları ayarlayıp bahis oynayan futbolcuları açıkladı

Yayınlanma:
Yasa dışı bahis çetesini çökerten üst düzey polisten bomba iddia: Premier Lig futbolcuları maçları ayarlıyor. Bu şimdiye kadar gördüğüm en açık şike vakası.

Sporda organize suçları takip eden İsveç polis ekibinin başında bulunan Fredrik Gardare, bir kumarhane baskınında kanıt bulduğunu belirterek Premier Lig futbolcularının maçları ayarladığını söyledi.

The Sun'daki habere göre; daha önce eski Manchester City orta saha oyuncusu Dickson Etuhu'nun İsveç'te şike rüşvetiyle ilgili olarak 18 ay süren soruşturmasını yürüten Gardare, "Birden fazla Premier Lig oyuncusu vardı. Maçlarda sarı kartlara, kornerlere ve diğer hususlara bahis oynanıyordu" ifadesini kullandı.

Gardare, "Biz İsveç'teki futbol federasyonuna bilgi verdik ve 'Bu ciddi bir durum' dedik. Umarım İngiliz Futbol Federasyonu'nu aramışlardır ama bilmiyorum. Bu hem İsveç futbolu hem de birçok ülkenin futbolu için önemli. İngiltere ve uluslararası futbolun devam eden şike olaylarına son vermesi önemli" dadi.

Haberde özellikle bir oyuncunun Telegram'da, farklı Avrupa liglerinde ve hatta uluslararası maçlarda oyuncuların maçları ayarladığına dair kapsamlı kanıtların ortaya çıktığı bildirildi.

İsveç Futbol Federasyonu Sorumlusu Johan Claesson, örgütünün yasadışı kumarhane baskınının ardından ulusal ve uluslararası düzeyde şike konusunda "polisten genel istihbarat" aldığını doğrularken, soruşturmanın gizliliği nedeniyle bu bilgilerin paylaşılmadığını belirtti.

The Telegraph'ın haberine göre de, geçen yıl en az beş Premier Lig oyuncusuna şikeciler tarafından yaklaşıldığı ifade edildi.

Daha önce rüşvet verme komplosu nedeniyle hapis cezasına çarptırılan eski oyuncu, yasadışı bahis sendikalarının İngiliz futbolunun en üst sıralarını hedef aldığını öne sürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

