Sivasspor zor kurtardı

Yayınlanma:
Hatayspor'u konuk eden Sivasspor son dakika golü ile 1 puanı kurtardı.

1 Lig'in 11. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

SON DAKİKA GOLÜ BERABERLİĞİ GETİRDİ

Hatayspor karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Kilama’nın attığı gol ile öne geçti. Ev sahibinin cevabı ise 90+2’de Kamil Fidan ile geldi.

bfgccdvd.jpg

KIRMIZI KART

Konuk ekipte Engin Can Aksoy ise 81. dakikada kırmızı kart görerek oyundan çıktı.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Serdar Osman Akarsu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 65 Emre Gökay-Dk. 86 Kamil Fidan), Avramovski, Luan (Dk. 65 Malle), Ethemi (Dk. 65 Kimpioka), Bekir Böke (Dk. 46 Badji)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Hodzic, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 64 Engin Can Aksoy), Abdulkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Rui Pedro, Strandberg (Dk. 86 Yiğit Ali Buz), Okoronkwo

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

