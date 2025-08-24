Sivasspor Amedspor karşısında dağıldı

Sivasspor Amedspor karşısında dağıldı
Yayınlanma:
Amedspor sahasında Sivasspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.

DETAYLAR

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Ethem Potuk, Kurtuluş Aslan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Mehmet Murat Uçar, Celal Hanalp, Oktay Aydın (Dk. 87 Aytaç Kara), Sinan Kurt, Diaa Sabi'a (Dk. 87 Adama Traore), Emrah Başsan (Dk. 62 Andre Poko), Fernando Andrade (Dk. 62 Moreno), Diagne (Dk. 82 Felix)

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 73 Çağlayan Menderes), Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 66 Moutoussamy), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Luan, Kimpioka (Dk. 66 Emre Gökay), Badji (Dk. 58 Bekir Böke)

Goller: Dk. 33, 46 ve 61 Diaa Sabi'a, Dk. 85 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 71 Bekir Böke (Penaltıdan), Dk. 89 Luan (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Oktay Aydın, Dk. 70 Celal Hanalp (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Moutoussamy (Özbelsan Sivasspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

