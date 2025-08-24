Sivasspor Amedspor karşısında dağıldı
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.
DETAYLAR
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Ethem Potuk, Kurtuluş Aslan
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Mehmet Murat Uçar, Celal Hanalp, Oktay Aydın (Dk. 87 Aytaç Kara), Sinan Kurt, Diaa Sabi'a (Dk. 87 Adama Traore), Emrah Başsan (Dk. 62 Andre Poko), Fernando Andrade (Dk. 62 Moreno), Diagne (Dk. 82 Felix)
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 73 Çağlayan Menderes), Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 66 Moutoussamy), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Luan, Kimpioka (Dk. 66 Emre Gökay), Badji (Dk. 58 Bekir Böke)
Goller: Dk. 33, 46 ve 61 Diaa Sabi'a, Dk. 85 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 71 Bekir Böke (Penaltıdan), Dk. 89 Luan (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Oktay Aydın, Dk. 70 Celal Hanalp (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Moutoussamy (Özbelsan Sivasspor)