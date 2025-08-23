Sinek topa kondu: 900 bin dolar kazandı

Golfte sinek mucizesi tarihe geçti. Dünyaca ünlü golfçü Tommy Fleetwood'un vuruşu sonrası yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

ABD’nin Maryland eyaletinde düzenlenen BMW Şampiyonası’nda golf tarihine geçecek sıra dışı bir olay yaşandı.
İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın son turunda yaptığı vuruşla topu deliğin hemen kenarına kadar getirdi.
Ancak top, deliğe girmeyip birkaç santimetre önünde durdu.

GOLF TARİHİNE GEÇEN AN

Tam o anda, topun üzerine konan bir sinek, hafif bir dokunuşla topun yönünü değiştirdi ve topu deliğe soktu.
Bu olağanüstü an Fleetwood’a 900 bin dolar kazandırdı ve onu turnuvada dördüncülüğe taşıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu olay, golfte milimetrik hesapların ne kadar kritik olduğunu ve bazen doğanın bile oyuna dahil olabileceğini gösterdi.
Sinek sayesinde gelen birdie, sadece Fleetwood’un kazancını değil, golf dünyasının gündemini de değiştirdi.
Golf tariine geçen bu anlar kısa sürede dünya gündemine yerleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

