Sinan Engin'den Galatasaraylı futbolculara çok enteresan "Gece taksisi" sorusu

Galatasaray, Süper Lig'deki ilk yenilgisini deplasmanda Kocaelispor karşısında aldı.

Sarı kırmızılı takım ilk yarının son dakikasında Serdar Dursun'un kafayla indirdiği topu önüne alıp, süren ve ceza alanına girdikten sonra kaleci Uğurcan Çakır'ı mağlup eden Agyei'nin golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda da bu gole cevap veremedi.

Bu sonuçla Galatasaray'ın Süper Lig'deki 19 maçlık kaybetmeme serisi de bitmiş oldu. Sarı kırmızılı takım son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında yaşamıştı. Sonraki 19 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada da 9 maç sonra yenildi.

SİNAN ENGİN: NE YAPIYORSUNUZ OĞLUM SİZ?

Karşılaşma sonrası Galatasaraylı oyuncuların Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle yorgun oldukları yorumu yapıldı. Yorumcu Sinan Engin ise buna karşı çıktı ve sarı kırmızılı futbolculara çok enteresan sorular yöneltti. Sinan Engin, katıldığı programda şunları söyledi:

"Ya arkadaş maç çarşamba gecesiydi. Bakın geldiniz perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 3,5 gün dolu dolu var.

Bir futbolcunun vücudu 24 saatte tamamlar. Tamamlar kendini.

Yani siz ne yaptınız arkadaş ya? Ayrı iş falan mı geceleri falan başka işte falan mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Madende falan mı çalışıyorsunuz?

Bilmediğimiz yani ek iş falan mı yapıyorsunuz akşamları taksiye falan mı çıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz?"