Sinan Engin Süper Lig'in 8. haftasını işaret etti

Süper Lig’de sezonun henüz başında ezeli rekabet yeniden alevlenirken, Galatasaray’ın rakipleriyle arasındaki farkın giderek açıldığı yönündeki yorumlar dikkat çekti.

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray’ın istikrarlı performansını överken, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oyun yapısını sert sözlerle eleştirdi.

YARIŞIN BİTECEĞİ HAFTAYI AÇIKLADI

Engin, özellikle Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’yu hedef alarak, “Fenerbahçe’nin en büyük sorunu Mourinho’dur. Bu şekilde devam ederlerse ligin 8 veya 9. haftasında yarış biter. Galatasaray arka arkaya maçları kazanır ve farkı açar” ifadelerini kullandı. Engin'in bu yorumu sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Sinan Engin, Galatasaray’ın kadrosundaki yıldız oyunculara da dikkat çekti. “Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Leroy Sane gibi isimler maç kurtarıyor. Fenerbahçe’de ise Alex’ten beri bu seviyede bir yıldız yok” diyerek iki takım arasındaki kalite farkını vurguladı.

"BU FUTBOLLA OLMAZ"

Engin, Fenerbahçe’nin oyun anlayışını da eleştirdi ve "Sadece savunmayı düşünüyorlar. Bu futbolla Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir şey yapamazlar" dedi. Mourinho’nun pragmatik futbol anlayışının Avrupa arenasında yetersiz kalacağını savunan Engin, Galatasaray’ın ise hem ligde hem Avrupa’da daha dengeli bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ HALA ARIYOR"

Yorumlarında Beşiktaş’a da değinen Engin, siyah-beyazlıların sezon başındaki transfer politikası ve oyun planının Galatasaray ile rekabet etmek için yeterli olmadığını ima etti. "Galatasaray taş gibi kadro kurdu, Beşiktaş hâlâ sistem arıyor" diyerek ezeli rakipler arasındaki farkın sadece puan değil, yapı farkı olduğunu dile getirdi.