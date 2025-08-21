Sinan Engin Süper Lig'in 8. haftasını işaret etti

Sinan Engin Süper Lig'in 8. haftasını işaret etti
Yayınlanma:
Süper Lig'de ilk 2 hafta geride kalırken Sinan Engin gündem yaratan bir iddiada bulundu.

Süper Lig’de sezonun henüz başında ezeli rekabet yeniden alevlenirken, Galatasaray’ın rakipleriyle arasındaki farkın giderek açıldığı yönündeki yorumlar dikkat çekti.
Asist Analiz YouTube kanalında konuşan spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray’ın istikrarlı performansını överken, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oyun yapısını sert sözlerle eleştirdi.

YARIŞIN BİTECEĞİ HAFTAYI AÇIKLADI

Engin, özellikle Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’yu hedef alarak, “Fenerbahçe’nin en büyük sorunu Mourinho’dur. Bu şekilde devam ederlerse ligin 8 veya 9. haftasında yarış biter. Galatasaray arka arkaya maçları kazanır ve farkı açar” ifadelerini kullandı. Engin'in bu yorumu sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Sinan Engin, Galatasaray’ın kadrosundaki yıldız oyunculara da dikkat çekti. “Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Leroy Sane gibi isimler maç kurtarıyor. Fenerbahçe’de ise Alex’ten beri bu seviyede bir yıldız yok” diyerek iki takım arasındaki kalite farkını vurguladı.

"BU FUTBOLLA OLMAZ"

Engin, Fenerbahçe’nin oyun anlayışını da eleştirdi ve "Sadece savunmayı düşünüyorlar. Bu futbolla Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir şey yapamazlar" dedi. Mourinho’nun pragmatik futbol anlayışının Avrupa arenasında yetersiz kalacağını savunan Engin, Galatasaray’ın ise hem ligde hem Avrupa’da daha dengeli bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ HALA ARIYOR"

Yorumlarında Beşiktaş’a da değinen Engin, siyah-beyazlıların sezon başındaki transfer politikası ve oyun planının Galatasaray ile rekabet etmek için yeterli olmadığını ima etti. "Galatasaray taş gibi kadro kurdu, Beşiktaş hâlâ sistem arıyor" diyerek ezeli rakipler arasındaki farkın sadece puan değil, yapı farkı olduğunu dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi