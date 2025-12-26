Beşiktaş'a Masuaku müjdesi

Beşiktaş, Demokratik Kongolu Arthur Masuaku'yu 2022'de İngiltere'nin West Ham takımından almıştı.

32 yaşındaki solbek, Beşiktaş'ta 3 sezon forma giydi.

Zaman zaman tribünlerle yaşanan sürtüşmesi nedeniyle Masuaku'yla geçen sezon sonu yollar ayrıldı.

Masuaku, Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz İngiltere'nin Sunderland takımına transfer oldu.

JURASEK VE RIDVAN ARATTI

Beşiktaş, Masuaku'nun yerine solbek olarak önce Almanya'nın Hoffenheim takımından Jurasek'i transfer etti. Sonra da Glasgow Rangers'tan eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı aldı.

Ancak iki futbolcu da Masuaku'nun yerini dolduramadı.

Bu kez de hem taraftarlar, hem de yöneticiler Masuaku'yu göndermenin pişmanlığını sık sık dile getirdi.

MASUAKU MÜJDESİ

Beşiktaş'a ara transfer için Masuaku müjdesi geldi.

Sergen Yalçın istedi: Beşiktaş milli yıldızın peşinde

Masuaku'nun Sunderland'ta aradığını bulamadığı, yeterince oynayamadığı için de ayrılık kararı aldığı bildirildi.

Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, "Arthur iyi bir oyuncu. Her ne kadar çok fazla oynama şansı bulamamış olsa da bizim için önemli. Afrika Uluslar Kupası öncesinde kendisiyle konuştuk ve bu transfer döneminin geleceği hakkında konuşmamız için bir fırsat olacağı konusunda anlaştık. Ancak bu, kesin olarak ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bir uzlaşma bulmamız gerekecek" dedi.

Ancak Masuaku'nun ayrılıkta kararlı olduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın teklif yapması halinde Masuaku'nun dönmeyi kabul edebileceği de iddia edildi.