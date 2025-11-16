Sinan Engin Rafa Silva'yı eleştirdi: Osimhen ve Icardi'nin yarısı değilsin sen

Sinan Engin Rafa Silva'yı eleştirdi: Osimhen ve Icardi'nin yarısı değilsin sen
Yayınlanma:
Sinan Engin, Beşiktaş'taki Rafa Silva krizine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanmaya devam ediyor.

Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini korurken, Sinan Engin'den flaş açıklamalar geldi.

Hakan Çalhanoğlu: Kurtlar Vadisi bölümü bizi bayağı etkilediHakan Çalhanoğlu: Kurtlar Vadisi bölümü bizi bayağı etkiledi

''DAHA ÖNCE GALATASARAY'A TEKLİF ETTİLER''

Okan Buruk'un Rafa Silva'yı istemediğini belirten Engin, "Rafa Silva, Beşiktaş tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusudur. Daha önce bunu Galatasaray'a teklif ettiler. Okan Buruk da açıklamıştı zaten ama kendisini istemedi çünkü yerine Mertens gibi bir yıldızı vardı. İkisi de aynı bölgede oynuyor." dedi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

''OSIMHEN VE ICARDI'NİN YARISI DEĞİLSİN SEN''

Rafa Silva'ya eleştiriler savuran Sinan Engin, "Beşiktaş'ta Rafa Silva kendini kulübün üstünde görüyor. Sergen Yalçın'a takık. Yorumculuk dönemindeki demeçlerinden dolayı. Değişik kafada bir futbolcu. 28 yaşında Milli Takımı bırakmış şimdi de futbolu bırakmak istiyor. Beşiktaş taraftarına saygısızlık yapıyor. Hadi yapsana Galatasaray'da. Yapamazsın.

Bafetimbi Gomis oynamak istemedi, Galatasaray gereken kararları verdi. Oyuncunun fişini çekti. Rafa'nın menajeri parmağının üzerinde oynatıyor bazılarını. Senin yaptığını Galatasaray'ı 3 kez şampiyon yapan Icardi bile yapmadı. Siz kimsiniz?

Rafa Silva'yı bu kadar abartmayın ya Osimhen ve Icardi'nin yarısı değilsin sen. O adamlar şampiyon yapıyor ağzını açmıyor. Sen Beşiktaş'a ne kazandırdın da kendini büyük görüyorsun?" yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Spor
Montella'dan sakatlık açıklaması
Montella'dan sakatlık açıklaması
Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden açıklama
Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden açıklama