Sinan Engin Rafa Silva'yı eleştirdi: Osimhen ve Icardi'nin yarısı değilsin sen

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanmaya devam ediyor.

Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini korurken, Sinan Engin'den flaş açıklamalar geldi.

''DAHA ÖNCE GALATASARAY'A TEKLİF ETTİLER''

Okan Buruk'un Rafa Silva'yı istemediğini belirten Engin, "Rafa Silva, Beşiktaş tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusudur. Daha önce bunu Galatasaray'a teklif ettiler. Okan Buruk da açıklamıştı zaten ama kendisini istemedi çünkü yerine Mertens gibi bir yıldızı vardı. İkisi de aynı bölgede oynuyor." dedi.

''OSIMHEN VE ICARDI'NİN YARISI DEĞİLSİN SEN''

Rafa Silva'ya eleştiriler savuran Sinan Engin, "Beşiktaş'ta Rafa Silva kendini kulübün üstünde görüyor. Sergen Yalçın'a takık. Yorumculuk dönemindeki demeçlerinden dolayı. Değişik kafada bir futbolcu. 28 yaşında Milli Takımı bırakmış şimdi de futbolu bırakmak istiyor. Beşiktaş taraftarına saygısızlık yapıyor. Hadi yapsana Galatasaray'da. Yapamazsın.

Bafetimbi Gomis oynamak istemedi, Galatasaray gereken kararları verdi. Oyuncunun fişini çekti. Rafa'nın menajeri parmağının üzerinde oynatıyor bazılarını. Senin yaptığını Galatasaray'ı 3 kez şampiyon yapan Icardi bile yapmadı. Siz kimsiniz?

Rafa Silva'yı bu kadar abartmayın ya Osimhen ve Icardi'nin yarısı değilsin sen. O adamlar şampiyon yapıyor ağzını açmıyor. Sen Beşiktaş'a ne kazandırdın da kendini büyük görüyorsun?" yorumunu yaptı.