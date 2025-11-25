Sinan Engin: Osimhen Union SG maçında oynayacak

Derin Futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray’ın kritik maçları öncesinde Okan Buruk’un kadro kurulumunda zorlanacağını ve derbiye dair beklentilerini paylaştı.

Galatasaray'da tüm gözler önce Union SG maçına sonra da Fenerbahçe mücadelesine çevrildi. Sarı Kırmızılılarda üst üste gelen sakatlık haberleri camiada mutsuzluk yaratırken Sinan Engin önemli bir iddiada bulundu.

Engin, Galatasaray’ın Süper Lig’de lider olduğunu ve Şampiyonlar Ligi’nde kötü durumda olmadığını hatırlattı.

"OKAN BURUK ZORLANACAK"

Ancak ünlü spor yorumcusu sakatlıklar nedeniyle Okan Buruk’un kadro kurmakta zorlanabileceğini söyledi. Sinan Engin, "Okan Hoca moralsiz olabilir. Çok normal, adamın elinde oyuncu kalmadı. Kimi nerede oynatacak? O konuda şaşıracak tabii" dedi.

Osimhen'in son durumunu GS TV spikeri açıkladı

OSIMHEN UNION SG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kritik maça saatler kala Sinan Engin önemli bir iddiada bulundu. Sarı Kırmızılı taraftarları sevindirecek haberi paylaşan Engin, Osimhen’in Union SG maçında süre alabileceğini düşündüğünü belirtti. Engin, "Osimhen Union SG maçında oynar" dedi.

DERBİDE KİM KAZANIR?

Engin, Kadıköy’de oynanacak derbi için şansları eşit gördüğünü ifade etti ve şunları söyledi:

Derbide şanslar yüzde 50 yüzde 50.

İki takımın da Avrupa müsabakaları var.

Sakatlıklar artabilir.

Galatasaray’ın derbide mücadele gücüne dikkat çeken Sinan Engin, "Galatasaray teslim olmaz Kadıköy’de. Bir Anadolu takımını bile bazen sahanda zor yeniyorsun. Fenerbahçe kaybederse havası gider. Galatasaray, Union SG’yi yenip derbiyi kaybederse çok fazla bir şey olmaz. Ama iki maçtan da puan kaybederse o zaman düşüş olabilir” yorumunda bulundu.

Sinan Engin’in yorumları, Galatasaray’ın hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de kritik bir döneme girdiğini, Okan Buruk’un kadro sıkıntılarıyla birlikte derbinin kaderini belirleyecek bir hafta yaşayacağını ortaya koydu.