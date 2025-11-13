Sinan Engin: Okan Buruk artık bu işi bıraksın

Milli ara sonrası performans artışı beklenen Galatasaray'da, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz eleştirilerin odağında. Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, iki oyuncunun form durumunu sert sözlerle değerlendirirken Okan Buruk'a da yüklendi.

Galatasaray, Süper Lig’de liderliğini sürdürse de bazı oyuncuların performansı tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Özellikle Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz, son dönemde eleştirilerin merkezinde yer aldı.
Zaman zaman Sarı Kırmızılı taraftarların da tepkisini çeken Arjantinli golcü için Sinan Engin önemli tespitlerde bulundu.

OKAN BURUK'A ICARDI NASİHATI: BU İŞİ BIRAKSIN

Sinan Engin'den Okan Buruk'a Icardi tavsiyesi

Ünlü yorumcu Sinan Engin, "Okan Buruk, Icardi ile ilgili bu duygusallığı artık bıraksın. Artık bu işi bırkasın! Icardi, taraftar seni çok seviyor ama hâlâ koşamıyorsun. Tatil oluyor, uçağa atlıyorsun gidiyorsun. Çalış! Fizik olarak iyi duruma gel. Bu taraftar iki maç daha böyle görürse seni bırakır. Okan Buruk’u da mahcup ediyorsun" yorumuyla Icardi üzerinden Okan Buruk'u da eleştirdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ ELEŞTİRİSİ

Barış Alper Yılmaz'ın düşük performansı tepki topluyor

Sinan Engin, Icardi'den sonra Barış Alper Yılmaz'a da yüklendi. Engin, "Sözleşmeni yeniledikten sonra sahada yoksun. 11 maçta 0 asist, 0 gol. Sezon başı müthiş ama sonra yoksun. En büyük özelliğin fizik gücün ama sahada duracak halin yok" dedi.

MİLLİ ARA SONRASI TOPARLANMA

Galatasaray’da teknik heyet, milli ara sonrası bazı oyuncuların fiziksel ve mental olarak toparlanmasını bekliyor. Özellikle Icardi ve Barış Alper’in yeniden form yakalaması, takımın hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri için Sarı Kırmızılılarda kritik önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

