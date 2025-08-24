Sinan Engin Kayserispor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıkacak.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 21.30'da başlayacak.
GALATASARAY 2'DE 2 YAPTI
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona 2'de 2 yaparak başladı.
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla devirmeyi başardı.
KAYSERİSPOR İKİNCİ MAÇINDA
Kayserispor, Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanı bulunuyor.
Kayseri ekibinin Beşiktaş ile oynaması planlanan maç, Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.
SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ
Spor yorumcusu Sinan Engin, Kayserispor - Galatasaray maçına dair tahminde bulundu.
Engin, mücadelenin berabere biteceğini ifade etti.
HAKEM ALPER AKARSU
Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.
Akarsu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Kısal yapacak.