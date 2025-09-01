Sinan Engin Galatasaray'da takım arkadaşlarına saldırabilecek ismi açıkladı

Süper Lig’de 4. hafta sona ererken yoluna namağlup devam eden Galatasaray liderliğini sürdürdü. Galatasaray’ın performansına dair konuşan Sinan Engin, Victor Osimhen’in hırsına dikkat çekti.

“TAKIM ARKADAŞLARINA SALDIRABİLİR”

Sinan Engin açıklamasında "Osimhen, Galatasaray'da iki maç gol atmasın takım arkadaşlarına saldırabilir, o kadar agresif. Bir an evvel gol atmak istiyor. Ancak Osimhen'i de rahatlatmak lazım, beslemek lazım" ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’IN B PLANLARI DA VAR”

Ederson transferindeki son gelişmeleri de anlatan Sinan Engin, "Ederson'un maaşının ve bonservisinin yüksek olduğu için Dursun Özbek Başkanın 'Bekleyelim' dediğini öğrendim, Fenerbahçe yokladı. Galatasaray'ın B planları da var. Galatasaray, Ederson transferini daha ucuza kapatmak istiyor” dedi.