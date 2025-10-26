Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu

Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu
Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Sinan Engin, maça dair tahminde bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak.

GALATASARAY YENİLGİSİZ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 9 maçı da hiç kaybetmedi ve aldığı 8 galibiyet, 1 beraberlikle 25 puanla zirvede yer alıyor.

Göztepe ise 16 puanla 5. sırada bulunuyor.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Sinan Engin, Galatasaray - Göztepe maçına dair tahminde bulundu.

Engin, Galatasaray'ın mücadeleyi kazanacağını dile getirdi.

MUHTEMEL 11'LER

İşte maçın muhtemel 11'leri:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Göztepe: Lis, Furkan, Bokele, Heilton, Miroshi, Rhaldney, Arda Okan, Efkan, Cherni, Janderson, Juan.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

