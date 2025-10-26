Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu
Galatasaray, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.
HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR
Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak.
GALATASARAY YENİLGİSİZ
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 9 maçı da hiç kaybetmedi ve aldığı 8 galibiyet, 1 beraberlikle 25 puanla zirvede yer alıyor.
Göztepe ise 16 puanla 5. sırada bulunuyor.
Galatasaray Göztepe: Okan Buruk'tan flaş ilk 11 kararı
SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ
Sinan Engin, Galatasaray - Göztepe maçına dair tahminde bulundu.
Engin, Galatasaray'ın mücadeleyi kazanacağını dile getirdi.
MUHTEMEL 11'LER
İşte maçın muhtemel 11'leri:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.
Göztepe: Lis, Furkan, Bokele, Heilton, Miroshi, Rhaldney, Arda Okan, Efkan, Cherni, Janderson, Juan.