Sinan Engin Galatasaray Bodo Glimt maçın skorunu açıkladı: Farklı tahmin yaptı
Yayınlanma:
Sinan Engin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bodo Glimt maçıyla ilgili tahminde bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'taki maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

ENGİN: SKOR TAHMİNİM 4-0

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray-Bodo Glimt maçıyla ilgili dikkat çeken bir skor tahmini yaptı. Engin, şunları söyledi:

"Ben Galatasaray'ın Bodo Glimt'i yeneceğini ve farka gideceğini düşünüyorum. Skor tahminim 4-0. Zaten erken bir gol bulursa maç açılır. Tabii ki hiçbir rakip ve maç çantada keklik değil. Sen zaten Bodo'yu yenemezsen bu gruptan çıkamazsın ve konsantrasyonun düşer.

Sinan Engin'den Okan Buruk iddiasıSinan Engin'den Okan Buruk iddiası

Kalan maçlara bakarsak eğer Galatasaray Bodo Glimt karşısında 3 puan alırsa havaya girer. Ajax deplasmanında kaybetmez. Union SG zaten dengi değil. Monaco'yu da yeneceğini düşünüyorum. Atletico ve Manchester City maçları zor. O yüzden 12-13 puan toplayacaklarını tahmin ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

