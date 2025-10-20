Sinan Engin'den Okan Buruk iddiası

Süper Lig'de 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlik alarak zirveye yerleşen Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etmek. Devler Ligi'ndeki performansı nedeniyle eleştirilen Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a spor yorumcusu Sinan Engin'den destek geldi.

Beyaz Futbol’un deneyimli yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a yönelik övgü dolu sözlerle dikkat çekti.

Engin, Buruk’un hem oyun bilgisi hem de kadro yönetimiyle Süper Lig’in en saygı duyulması gereken teknik adamı olduğunu vurguladı.

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamış Fenerbahçe'de de oynamıştı: 31 yaşında kulüpsüz kaldı

"İKİNCİ VİTES YETİYOR"

Galatasaray’ın ligdeki rahat performansını değerlendiren Engin, Sarı - Kırmızılıların maçları yüksek tempoya çıkmadan kazandığını söyledi. Takımın oyuncu kalitesinin rakiplerinden çok daha üstün olduğunu belirten Engin, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray Türkiye Ligi’ni takmıyor.

İkinci viteste götürüyor maçları.

Bu sezon yüzde 100 oynadıkları tek maç Liverpool karşılaşması.

Hangi kadroyla çıkarlarsa çıksınlar kazanıyorlar çünkü çok zorlamıyorlar kendilerini.

Sinan Engin, Okan Buruk'u övdü

FENERBAHÇE'DEKİ SIKINTI

Fenerbahçe ile Galatasaray’ı kıyaslayan Engin, Sarı - Lacivertli ekibin kadro kalitesinin geride olduğunu savundu. Kreatif oyuncu eksikliğine dikkat çeken yorumcu, Galatasaray’ın hücumda etkili ve skor üretebilen isimlere sahip olduğunu belirtti ve "Galatasaray’da ısıran, tabela değiştiren oyuncular çok. Fenerbahçe’de bu yok. Kadro kalitesi olarak çok gerideler" dedi.

OKAN BURUK İDDİASI: TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ

Engin, Süper Lig’de teknik direktör kalitesinin düşük olduğunu ve Okan Buruk’un bu anlamda öne çıktığını söyledi. Yeni gelen yabancı teknik adamların takımlarına hâkim olamadığını belirten Engin, Jose Mourinho örneği üzerinden eleştiride bulunarak şöyle konuştu: