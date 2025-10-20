Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamış Fenerbahçe'de de oynamıştı: 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Türk futbolunda bir dönem yıldızlar arasında gösterilen Sinan Gümüş, 31 yaşında kulüpsüz kaldı.

Sinan Gümüş, yıllarca formasını giydiği Galatasaray'da 3'ü lig şampiyonluğu 8 kupa kazanan takımın kadrosundaydı.

2014'ten 2019'a kadar Galatasaray'da oynayan Sinan, daha sonra İtalya'nın Serie A takımlarından Genoa'ya transfer olmuştu.

Genoa'dan Antalyaspor'a kiralanan Sinan Gümüş, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında da Fenerbahçe'de oynamıştı.

Sinan Gümüş, ardından da Antalyaspor'a dönmüş, oradan da Eyüpspor'a geçmişti.

EYÜP'TEN AYRILDI KULÜP BULAMADI

Sinan Gümüş, Eyüpspor'da bekleneni veremeyince sezon sonunda takımdan ayrıldı. Ajansspor'un haberine göre transfer döneminde kulüp arayan ve girişimlerde bulunan 31 yaşındaki futbolcunun işler istediği gibi gitmedi.

Fenerbahçe'de rezalet ve Beşiktaş'taki skandal: Galatasaray'a hayırlı olsun

Transfer döneminin kapanmasıyla ortada kalan Sinan Gümüş'ün yeni transfer döneminin başlamasını beklediği öğrenildi.