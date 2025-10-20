Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamış Fenerbahçe'de de oynamıştı: 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamış Fenerbahçe'de de oynamıştı: 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Yayınlanma:
Galatasaray'da yıllarca oynayan, Fenerbahçe'de de forma giyen Sinan Gümüş, 31 yaşında kulüpsüz kaldı.

Türk futbolunda bir dönem yıldızlar arasında gösterilen Sinan Gümüş, 31 yaşında kulüpsüz kaldı.

Sinan Gümüş, yıllarca formasını giydiği Galatasaray'da 3'ü lig şampiyonluğu 8 kupa kazanan takımın kadrosundaydı.

2014'ten 2019'a kadar Galatasaray'da oynayan Sinan, daha sonra İtalya'nın Serie A takımlarından Genoa'ya transfer olmuştu.

Genoa'dan Antalyaspor'a kiralanan Sinan Gümüş, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında da Fenerbahçe'de oynamıştı.

Sinan Gümüş, ardından da Antalyaspor'a dönmüş, oradan da Eyüpspor'a geçmişti.

EYÜP'TEN AYRILDI KULÜP BULAMADI

whatsapp-image-2025-10-20-at-11-37-40.jpeg

Sinan Gümüş, Eyüpspor'da bekleneni veremeyince sezon sonunda takımdan ayrıldı. Ajansspor'un haberine göre transfer döneminde kulüp arayan ve girişimlerde bulunan 31 yaşındaki futbolcunun işler istediği gibi gitmedi.

Fenerbahçe'de rezalet ve Beşiktaş'taki skandal: Galatasaray'a hayırlı olsunFenerbahçe'de rezalet ve Beşiktaş'taki skandal: Galatasaray'a hayırlı olsun

Transfer döneminin kapanmasıyla ortada kalan Sinan Gümüş'ün yeni transfer döneminin başlamasını beklediği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Spor
Galatasaray Bodo maçına dünyaca ünlü hakem
Galatasaray Bodo maçına dünyaca ünlü hakem
Ahmet Çakar Galatasaray tehlikesini açıkladı
Ahmet Çakar Galatasaray tehlikesini açıkladı