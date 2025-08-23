Sinan Engin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ne zaman kaybedeceğini açıkladı

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.

“FENERBAHÇE VAZGEÇMELİ”

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe’ye dair değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Kerem Aktürkoğlu transferine karşı çıktı. Engin konuşmasında "Bence Kerem Aktürkoğlu transferinden Fenerbahçe vazgeçmeli. Kerem çıkıp Fenerbahçe'ye gol atarsa ne olacak? 22.5 milyon Euro teklif edip, 6 milyon Euro maaş veriyorsun ama halen alamıyorsun adamı" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu

“GALATASARAY KAZANIR VE ARAYI AÇAR”

Mourinho’nun oyun planını eleştiren Sinan Engin, "Fenerbahçe'nin en büyük sorunu Jose Mourinho'dur eğer Fenerbahçe bu şekilde devam ederse ligin 8 veya 9.haftasında lig biter. Arka arkaya maçları Galatasaray kazanır ve arayı açar. Sadece savunmayı düşünüyorlar. Bu futbolla Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir şey yapamazlar” sözlerini sarf etti.