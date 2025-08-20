Sinan Engin Fenerbahçe Benfica maçının sonucunu duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Benfica kozlarını paylaşacak.

DANIEL SIEBERT DÜDÜK ÇALACAK

Taraflar arasındaki ilk mücadele bu akşam saat 22.00’de Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert olacak. Siebert’in yardımcılıklarını ise an Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek.

“1-1 BERABERE BİTER”

Kritik karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, bir skor tahmininde bulundu.

Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Fenerbahçe’nin Benfica karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılacağını dile getirdi.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Škriniar, Yusuf, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymański, Durán, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedić, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Pavlidis, Ivanović

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Benfica – Fenerbahçe rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio de Luz’da oynanacak.