Sinan Engin Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı

Yayınlanma:
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray krizine değinen Sinan Engin, oyuncunun maaşına zam yapılması için Dursun Özbek'e çağrıda bulundu.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz belirsizliği devam ederken Sinan Engin yaşanan krize dair değerlendirmelerde bulundu.

“YA MAAŞINA ZAM İSTİYOR YA DA GİTMEK İSTİYOR”

Oyuncuya verilen maaşı eleştiren Sinan Engin, "Barış Alper 2 milyon Euro'ya oynuyor. Sen Sane'ye 15, Osimhen'e 25 milyon Euro maaş veriyorsun. Bu profesyonel bir hayat. Çocuk da kendini düşünüyor haklı olarak. Ya maaşına zam istiyor ya da gitmek istiyor. Çünkü Anadolu takımında oynayan topçular bile 1-2 milyon Euro alıyor” dedi.

baris-alper-yilmaz.jpg
Barış Alper Yılmaz

“GALATASARAY TARİHİNDE BÖYLE BİR RAKAM YOKTUR”

Dursun Özbek’e çağrıda bulunan Sinan Engin, "Merih Demiral stoper oynuyor ama Arabistan'dan 12 milyon Euro kazanıyor. Büyük ihtimalle Barış Alper, Arabistan'a giderse 15 milyon Euro alır. Başkan Dursun Özbek baba gibi davranacak, Abdullah Kavukçu'yu yanına çağıracak ve bu işi bitirmeye çalıaşacak. Çıksın antrenmanlara artık. Bu yaz bir kontrat uzatması olmamış. En son Erden Timur zamanında zam olmuş. Çocuk kendine bakıyor, 50 maç oynuyor. Galatasaray taraftarı kızmasın. 40 milyon Euro bonservis getiriyor. Galatasaray tarihinde böyle bir rakam yoktur” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

