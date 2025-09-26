Sinan Engin ayrılık kararını açıkladı

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, 343 Digital Youtube kanalına konuk oldu. Arda Turan’ın eşi Alığan Doğan Turan’ın sorularını yanıtlayan Sinan Engin, Beyaz Futbol ile ilgili hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu.

“BU SENE VEDA ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

14 yıldır programda olduğunu hatırlatan Sinan Engin artık veda etmek istediğini söyledi. Sinan Engin açıklamasında “Bu sene artık Beyaz Futbol’a veda etmeyi düşünüyorum artık yeter. Yoruldum çünkü Ahmet Çakar yoruyor, Abdülkerim yoruyor, Rasim yoruyor” dedi.

Sinan Engin'den ayrılık kararı

DAHA ÖNCE DE VEDA ETMEK İSTEDİ

Sinan Engin ayrıca daha önce de ayrılık kararı aldığı ancak Osman Gökçek nedeniyle vazgeçtiğini dile getirdi.

Galatasaray'a maça saatler kala kötü haber