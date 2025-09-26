Sinan Engin ayrılık kararını açıkladı

Sinan Engin ayrılık kararını açıkladı
Yayınlanma:
Sinan Engin, bu sezon sonunda Beyaz Futbol'dan ayrılmak istediğini açıkladı.

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, 343 Digital Youtube kanalına konuk oldu. Arda Turan’ın eşi Alığan Doğan Turan’ın sorularını yanıtlayan Sinan Engin, Beyaz Futbol ile ilgili hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu.

“BU SENE VEDA ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

14 yıldır programda olduğunu hatırlatan Sinan Engin artık veda etmek istediğini söyledi. Sinan Engin açıklamasında “Bu sene artık Beyaz Futbol’a veda etmeyi düşünüyorum artık yeter. Yoruldum çünkü Ahmet Çakar yoruyor, Abdülkerim yoruyor, Rasim yoruyor” dedi.

sinan-engin.jpg
Sinan Engin'den ayrılık kararı

DAHA ÖNCE DE VEDA ETMEK İSTEDİ

Sinan Engin ayrıca daha önce de ayrılık kararı aldığı ancak Osman Gökçek nedeniyle vazgeçtiğini dile getirdi.

Galatasaray'a maça saatler kala kötü haberGalatasaray'a maça saatler kala kötü haber

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Spor
Sadettin Saran'ın göndereceği ilk isim ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın göndereceği ilk isim ortaya çıktı
Arda Güler kararı belli oldu
Arda Güler kararı belli oldu
Arda Turan'ın rekoru tehlikeye girdi
Arda Turan'ın rekoru tehlikeye girdi