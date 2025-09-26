Galatasaray'a maça saatler kala kötü haber

Galatasaray'a maça saatler kala kötü haber
Yayınlanma:
Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Mario Lemina'nın ağrıları nedeniyle maça çıkması beklenmiyor.

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını bitiren Galatasaray için Ali Naci Küçük’ten sürpriz bir iddia geldi.

“MUHTEMELEN ALANYASPOR MAÇINDA DA OYNAMAYACAK”

Mario Lemina’nın sağlık durumuna dair konuşan Ali Naci Küçük, "Lemina, Frankfurt maçında karın ağrısı şikayetiyle oyundan çıkmıştı. Şimdi de bel ağrısı şikayeti var. Muhtemelen Alanyaspor maçında da oynamayacak” sözlerini sarf etti.

mario-lemina.jpg
Mario Lemina

“OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINA İLK 11’DE BAŞLAYACAK”

Victor Osimhen için de bilgilendirmelerde bulunan Ali Naci Küçük, "Osimhen, Liverpool maçına ilk 11'de başlayacak. Osimhen ülkesindeki yorumlardan, 'Şampiyonlar Ligi için milli takımdan kaçtı' ithamlarından rahatsız oldu. Okan Hoca ile oturdular, Liverpool maçını hedef maç belirlediler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Leroy Sane'nin maaşından kesecekGalatasaray Leroy Sane'nin maaşından kesecek

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Spor
Sadettin Saran'ın göndereceği ilk isim ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın göndereceği ilk isim ortaya çıktı
Arda Güler kararı belli oldu
Arda Güler kararı belli oldu
Arda Turan'ın rekoru tehlikeye girdi
Arda Turan'ın rekoru tehlikeye girdi