Galatasaray'a maça saatler kala kötü haber

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını bitiren Galatasaray için Ali Naci Küçük’ten sürpriz bir iddia geldi.

“MUHTEMELEN ALANYASPOR MAÇINDA DA OYNAMAYACAK”

Mario Lemina’nın sağlık durumuna dair konuşan Ali Naci Küçük, "Lemina, Frankfurt maçında karın ağrısı şikayetiyle oyundan çıkmıştı. Şimdi de bel ağrısı şikayeti var. Muhtemelen Alanyaspor maçında da oynamayacak” sözlerini sarf etti.

Mario Lemina

“OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINA İLK 11’DE BAŞLAYACAK”

Victor Osimhen için de bilgilendirmelerde bulunan Ali Naci Küçük, "Osimhen, Liverpool maçına ilk 11'de başlayacak. Osimhen ülkesindeki yorumlardan, 'Şampiyonlar Ligi için milli takımdan kaçtı' ithamlarından rahatsız oldu. Okan Hoca ile oturdular, Liverpool maçını hedef maç belirlediler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Leroy Sane'nin maaşından kesecek