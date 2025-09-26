Galatasaray Leroy Sane'nin maaşından kesecek

Galatasaray yeni sezonda gelirleri artırmak için harekete geçti.

Sarı - Kırmızılı kulüp, Victor Osimhen transferi için yürüttüğü stratejilerle sportif gelirlerini artırmaya devam ediyor.

Loca satışlarından elde edilen gelir, yıldız oyuncunun maliyetini karşılamada önemli rol oynuyor.

10 MİLYON EURO GELİR

Galatasaray, transfer gündemindeki Nijeryalı golcü Victor Osimhen için uyguladığı finansal planlamada önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Galatasaray Barış Alper'le anlaştı: Alacağı maaş belli oldu

Kulüp, Osimhen’in maaş yükünü hafifletmek amacıyla ayrılan 8 locadan 7’sini satarak yaklaşık 10 milyon euro gelir elde etti. Bu gelişme, sarı kırmızılıların transfer stratejisinin somut sonuçlar vermeye başladığını gösteriyor.

SANE'NİN MAAŞINDAN KESİLECEK

SkySpor YouTube kanalında konuşan Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, kulübe destek veren yıldız isimleri de açıkladı. Küçük’ün verdiği bilgilere göre, Alman futbolcular Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Galatasaray’dan 3 yıllığına 8 kişilik loca satın aldı. Bu locanın bedeli, Sane’nin maaşından kesilerek kulübe katkı sağlandı.

SANE'DE YÜKSELİŞ

Küçük, Sane’nin Galatasaray’a olan ilgisinin uzun vadeli olduğunu belirterek, “Okan Buruk ve yönetim nezdinde Sane’de yükseliş var. Galatasaray’da herhangi bir sorun teşkil etmiyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetimi, yüksek maliyetli transferlerde kulübün ekonomik sürdürülebilirliğini korumak adına farklı gelir modelleri geliştiriyor.