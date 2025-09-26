Galatasaray Barış Alper'le anlaştı: Alacağı maaş belli oldu

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.

Barış Alper Yılmaz NEOM takımına transfer olmak istemiş ancak bu talebi kabul edilmemişti.

Taraflar arasında çıkan gerilim sonrası milli futbolcu 2 hafta kadro dışı kalmış ve Eyüpspor maçıyla sahalara dönmüştü.

"200 MİLYON LİRA ALACAK"

Gazeteci Mehmet Özcan, 10 Numara Youtube kanalında Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Özcan, şunları söyledi:

"Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini güncelledi. 100 milyon TL alıyordu. Yerlilerde tavan ücret 150-160 milyon TL ile Yunus Akgün'deydi. Yine Uğurcan Çakır, bonuslarla bu rakamı alıyor. Artık yerlilerde tavan ücret Barış Alper'in olacak.

Yeni maaşı 200 milyon TL oldu, sözleşmeyi de imzaladı. Muhtemelen yakında resmi açıklama yapılır."

Yunus Akgün ve Barış Alper için flaş iddia