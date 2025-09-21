Yunus Akgün ve Barış Alper için flaş iddia

Galatasaray, Süper Lig'de 6. hafta maçında Konyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Bu karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takımın iki yıldızı Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İZLEMEYE GELİYORLAR

Bu maçta gözler Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'da olacak. Takvim'deki habere göre İspanyol ve İngiliz takımlarını temsil eden gözlemciler Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı izleyecek.

Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın İspanyol ve İngiliz kulüplerinin transfer listelerinde oldukları, bu nedenle de takip altında tutulacakları belirtildi.

Raporların olumlu verilmesi halinde ara transferde bu iki futbolcu için Galatasaray'a teklifler gelebileceği ileri sürüldü.

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı