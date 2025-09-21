Yunus Akgün ve Barış Alper için flaş iddia

Yunus Akgün ve Barış Alper için flaş iddia
Yayınlanma:
Galatasaray'ın yıldızları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray, Süper Lig'de 6. hafta maçında Konyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Bu karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takımın iki yıldızı Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İZLEMEYE GELİYORLAR

Bu maçta gözler Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'da olacak. Takvim'deki habere göre İspanyol ve İngiliz takımlarını temsil eden gözlemciler Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı izleyecek.

Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın İspanyol ve İngiliz kulüplerinin transfer listelerinde oldukları, bu nedenle de takip altında tutulacakları belirtildi.

Raporların olumlu verilmesi halinde ara transferde bu iki futbolcu için Galatasaray'a teklifler gelebileceği ileri sürüldü.

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladıAbdülkerim Durmaz Galatasaray Konyaspor maçının sonucunu açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Spor
Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti
Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti
Federasyon açıkladı: Maç ertelendi
Federasyon açıkladı: Maç ertelendi
Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile
Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile