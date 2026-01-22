Simeone bile gözlerini alamadı: Okan Buruk'un ayakkabıları maçın önüne geçti

Simeone bile gözlerini alamadı: Okan Buruk'un ayakkabıları maçın önüne geçti
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynadığı maçta Okan Buruk'un ayakkabıları neredeyse maçın bile önüne geçti. Simeone'nin gözü bile bir ara ayakkabılara takıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı.
Hem Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem de Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, maç boyunca yerinde duramadı.

2024/11/07/hbgs.jpgİki teknik adam da sık sık sahadaki futbolculara uyarılar yağdırdı.
Maç kadar ilgi çeken bir olay da Okan Buruk'un ayakkabıları oldu.
Hatta öyle ki bir ara Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin gözleri bile ayakkıbalara katıldı.

TABANI YÜKSEK, BİRAZ DA BÜYÜK!

Boyu 1.69 olan Okan Buruk zaman zaman bu tip ayakkıbaları maçlarda tercih ediliyor. Bunu biraz daha uzun görünmek için yaptığı iddia ediliyor.

aa-20260121-40327261-40327258-galatasaray-atletico-madrid.jpg

Tabanı yüksek olan ayakkabılar biraz da büyük gözüküyor.

Okan Buruk: Beraberlik de çok önemliydiOkan Buruk: Beraberlik de çok önemliydi

Okan Buruk'un ayakkabıları Atletico Madrid maçından sonra da sosyal medyada gündem oldu.
Ayakkabılar paylaşım rekorları kırarken, bir paylaşımda "ya bu Okan Buruk niye ısrarla büyük ayakkabı giyiyo yeter be kardeşim" denildi.
Bazı paylaşımlarda ise ayakkabıların Okan Buruk'a yakıştığı belirtildi.

OKAN BURUK: HERKES GİYİYOR

Okan Buruk daha önce katıldığı bir programda “Yüksek tabanlı olan ayakkabınız çok konuşuluyor” denilince şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sadece kısa boylular giymiyor bu ayakkabıyı herkes giyiyor. O zaman uzun kadınlar topuklu ayakkabı giymezdi.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Spor
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Resmi yalanlama geldi
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Resmi yalanlama geldi
Beşiktaş'ta transfer krizi
Beşiktaş'ta transfer krizi