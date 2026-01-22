Simeone bile gözlerini alamadı: Okan Buruk'un ayakkabıları maçın önüne geçti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı.

Hem Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem de Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, maç boyunca yerinde duramadı.

İki teknik adam da sık sık sahadaki futbolculara uyarılar yağdırdı.

Maç kadar ilgi çeken bir olay da Okan Buruk'un ayakkabıları oldu.

Hatta öyle ki bir ara Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin gözleri bile ayakkıbalara katıldı.

TABANI YÜKSEK, BİRAZ DA BÜYÜK!

Boyu 1.69 olan Okan Buruk zaman zaman bu tip ayakkıbaları maçlarda tercih ediliyor. Bunu biraz daha uzun görünmek için yaptığı iddia ediliyor.

Tabanı yüksek olan ayakkabılar biraz da büyük gözüküyor.

Okan Buruk: Beraberlik de çok önemliydi

Okan Buruk'un ayakkabıları Atletico Madrid maçından sonra da sosyal medyada gündem oldu.

Ayakkabılar paylaşım rekorları kırarken, bir paylaşımda "ya bu Okan Buruk niye ısrarla büyük ayakkabı giyiyo yeter be kardeşim" denildi.

Bazı paylaşımlarda ise ayakkabıların Okan Buruk'a yakıştığı belirtildi.

OKAN BURUK: HERKES GİYİYOR

Okan Buruk daha önce katıldığı bir programda “Yüksek tabanlı olan ayakkabınız çok konuşuluyor” denilince şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sadece kısa boylular giymiyor bu ayakkabıyı herkes giyiyor. O zaman uzun kadınlar topuklu ayakkabı giymezdi.”