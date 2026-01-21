Okan Buruk: Beraberlik de çok önemliydi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid beraberliğini değerlendirdi. Okan Buruk, alınan 1 puanla ilk 24'ü garantilemek üzere olduklarını vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid’i konuk etti. Rams Park’taki mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa çıkan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu:

90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz.

“İLK 24’TE OLACAĞIZ”

9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum.

Galatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladıGalatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladı

BASKILAR İKİNCİ YARI YORMAYA BAŞLADI”

Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı.

“KAZANMAK İÇİN ŞANS GELDİ AMA OLMADI”

Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz.

