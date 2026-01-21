Sedat Kaya

Sedat Kaya

Galatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladı

Yayınlanma:

Futbolun bir kuralı var;
Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin.
Galatasaray, Atletico Madrid’e yenilmedi;
ama kendini de tam anlamıyla aşamadı.
Bir yanıyla cesaret vardı sahada, diğer yanıyla temkin.
Bir adım ileri, bir adım geri…
Tam da bu yüzden skor kilitlendi.
Bazen Atletico Madrid zorladı, bazen Galatasaray.
Bazen umut yükseldi, bazen tereddüt ağır bastı.
Ve doksan dakika, iki takımın da sınırlarını göstererek bitti.
Bu beraberlik ne bir yıkım,
ne de bir zafer.
Sadece çıplak bir gerçek:
Avrupa sahnesinde ayakta kalmak için daha fazlası gerekiyor.

Bir Şampiyonlar Ligi maçında ikisi isabetli sadece 6 şut atabiliyorsan, hücum organizasyonların başarılı olamayıp, rakibi hataya zorlayamıyorsan, genelde savunmada kalmayı tercih ediyorsan beraberliğe şükredeceksin.
Çünkü rakip Atletico Madrid topa daha çok sahip oldu, daha çok pozisyon üretti, daha tehlikeli oldu. İspanyolların 4'ü isabetli 14 şutları var.
Oysa bu kadro, tam da bu geceler için kuruldu.
Bu sahneler için milyonlar harcandı.
Victor Osimhen’e verilen 75 milyon euro, tabeladan çok kaderi değiştirsin diyeydi.
Ama futbol, muhasebe tablolarına sığmayan bir oyun.
Çünkü sahada kazanmak için yalnızca pahalı formalar yetmez.
Bazen bir adım cesaret,
bazen son dakikaya sıkıştırılmış bir yürek,
bazen de korkmadan üzerine yürüyen bir ruh gerekir.
Galatasaray'da bu gece o ruh yoktu.
Sarı Kırmızılılar bu beraberlikle ilk 8 şansını yitirdi.
Şimdi gel de, Bodo Glimt, Union yenilgilerine yanma.
Ancak ilk 24 yolunda şans devam ediyor. Haftaya M.City maçı kaderi belirleyecek.
Maçın gollerine gelince.
Henüz dakikalar 4'ü gösterirken Atletico Madrid ilk atağında golü buldu. Sağ kanattan gelen ortada savunmanın adeta zamanla imtihanı vardı. Önce Abdülkerim, ardından Eren zamanlamada tereddüt etti. O an, affetmeyen futbol aklı devreye girdi ve boşta kalan Simeone topu ağlara bıraktı.
Galatasaray bu soğuk duşun ardından oyundan kopmadı.
Yaklaşık on beş dakika sonra bu kez sahne sarı-kırmızılılarındı.
Sallai’in sağdan bindirişi savunmanın dengesini bozdu, ceza sahasına gönderilen topa müdahale eden Marcos Llorente içinse kader ters köşeden yazıldı: Top kendi ağlarıyla buluştu. Bu 90 dakikanın skoruydu.

Galatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladı
