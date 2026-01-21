Davos.. Trump.. SDG.. El Şara: Neler oldu neler?

Yıllarca gitmek isteyip de iş yoğunluğundan fırsat bulamadığım Davos’a nihayet gidecektim. Uçak biletim alınmış, Davos’ta otelim ayarlanmıştı.

Ama tam bavulumu toplamaya başlamıştım ki, Sabah grubunu sarsan o büyük kriz patladı. Benden önce Dinç Bilgin bavulunu toplayıp gazetesinden, televizyonundan ayrıldı. Benim için de, söylemeye gerek yok, yolculuk başlamadan bitti.

Davos denince aklıma bir bu hayal kırıklığı gelir.. Bir de elbette Erdoğan’ın “one minute” çıkışı.

Erdoğan “daha da gelmem” deyip ayrılmış.. O gece Türkiye’ye dönmüştü.

Bu yıl da oralarda değil.

Ama.. Son yıllarda epey sönük geçen Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl Trump’ın Davos’a geleceği haberiyle hareketlendi. Üstelik kulislere göre Trump, Erdoğan’a da önemli bir rol biçtiği anlaşılan Gazze Barış Kurulu’nu orada açıklayacaktı. Yani Erdoğan’ın aslında koşa koşa gitmesi beklenirdi.

Oysa, O, kim bilir kaç paraya gelen Shaquille O’Neil ile basket maçı pozları vermekle meşguldü: Topu elinde tutarken.. Shaquille topu potaya gönderirken.. Sonra o topu Erdoğan için imzalarken..

Herhalde (yine) “yıkılmadım ayaktayım” mesajı veriliyordu.

Ne var ki Davos’ta asıl mesaj zirvenin en dikkat çekici karakteriyle sahnelenecekti.

*. *. *

İran’ın daveti son anda iptal edilirken.. Daha iki yıl öncesine kadar CIA tarafından terör örgütü lideri olarak aranan Ahmet Şara, bu yıl Dünya Ekonomik Forumu’nun gözdesi.. Hiç kuşkunuz olmasın, pek çok ülke açıktan ya da otel lobilerinde Suriye’de yatırım adına kesenin ağzını açacaktır.

Elbette sonrasında petrol sahalarını işletmekten, Akdeniz kıyısında lüks tatil bölgeleri inşa etmeye kadar milyar dolarlık sözler alarak!!

Zirvede Şara nezdinde, ABD’nin.. Daha doğrusu Trump’ın bölge politikasını da anlayacağız.

Son günlerde Rojava ile Şam arasındaki gerginlik açık çatışmaya evrilince “ABD Kürtleri yine sattı” yorumları yapılmaya başlandı.. Trump’ın Suriye özel temsilcisi.. Ve kendisini Türkiye’nin koloni valisi zanneden Barrack’ın açıklaması yoruma netlik ayarı getirdi:

“Şam artık IŞİD'in gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye istekli ve hazır olduğundan, SDG'nin sahadaki başlıca IŞİD karşıtı güç olarak çıkış amacı büyük ölçüde sona ermiştir."

Barrack, IŞİD meselesini artık Suriye yönetimine havale ediyor. Kürtlere de “Teşekkürler.. Güle güle..” diyor.

Bu gelişmenin, kısa süre sonra IŞİD militanlarının bölgede cirit atacağı.. Hatta belki yine Türkiye’ye sızıp başımıza bela olacağı anlamına geldiğini söylesem.. Çok mu ileri gitmiş olurum!!

*. *. *

Zirvenin merakla beklenen bir diğer başlığı da malum, Grönland krizi. Trump bu konuda geri adım atmıyor. Nitekim Davos’a gitmek üzere Florida’da uçağa binerken mesajını tekrarladı:

“Adaya bizim sahip olmamız gerek. Danimarka orayı koruyamaz. Onlar harika insanlar, liderlerini tanıyorum, çok iyi insanlar, ama adaya gitmiyorlar bile.”

Çocuk aklı ve canavar gücüyle dünyayı elinde oynatan Trump zirvede Avrupa’yı ikna edebilecek mi.. Zor. Muhtemelen karşısında bu konuda kenetlenmiş bir Avrupa bulacak. Ama herhalde bu ihtimale karşı bir seçenek düşünmüştür!!! Mesela Grönland’ı 99 yıllığına kiralamayı teklif edebilir.

Erdoğan zirveye gitseydi.. Ya da son anda çağrıya dayanamayıp giderse.. Bu konuda akıl verebilir. Ne de olsa memleketimizin mesela limanları 49 ya da 99 yıllığına kirada.

En önemli limanlarımızdan Mersin’in yüzde 90’ı yabancı şirketlerin diye hatırlatıp devam edelim..

*. *. *

Tabii ki Davos’a uzanacağız yine.

Zira bu yıl zirvede, özellikle Trump faktörü nedeniyle “YENİ DÜNYA DÜZENİ” resmi çizilecek.

Üstelik tam da küresel ekonominin iyice sıkışıp, Trump’ın başlattığı ticaret savaşıyla alarm verdiği bir süreçte. O sürecin kilometre taşlarını ve beklentileri, çok uzun yıllar boyunca zirveye tanıklık eden bir gazeteci, Ekonomim yazarı Servet Yıldırım’ın notlarıyla aktarayım:

“Dünya Ekonomik Forumu bu yıl Diyalog Ruhu temasıyla toplandı. Diyalogsuzluğun güçlendiği bir dönemde böyle bir temayı duymak kulağa hoş geliyor. Katılımcı listesi bu yıl da etkileyici. Trump’tan Ursula von der Leyen’e, Çin’den Avrupa’ya, teknoloji devlerinden yapay zekâ öncülerine kadar birçok isim var. Yaklaşık 65 devlet ve hükümet başkanı, yüzlerce CEO, binlerce iş insanı, sivil toplum temsilcileri ve genç liderler Davos'ta toplandı. Küreselleşmenin can çekiştiği bir dönemde küresel fotoğraf en azından Davos'ta tamamlanmış görünüyor.

Oturumlardaki temalar da çok iddialı: Kapsayıcı büyüme, insan odaklı dönüşüm, gezegenin sınırları... Ama Davos’un kronik bir sorunu var. O da çok konuşulup az somut sonuç üretilmesi.. Sahnede anlatılan hikaye başka, kuliste yazılan hikaye başkadır. Ve genellikle dünya, kuliste yazılan hikayeye göre şekillenir.”

* * *

Bu arada sevgili okur, sizi üzmek istemem ama not etmeliyim: Türkiye Davos’ta, aralarında Erdoğan’ın gözdelerinden Tosyalı Holding’in olduğu birkaç özel şirketle temsil edilirken -başta da belirttim- Erdoğan basket maçındaydı. Bahçeli de Recep Nuri Güntekin’in Yaprak Dökümü eserini gündeme getirerek bir yerlere mesaj veriyordu. Bihter ile kimi, Behlül ile kimi kastediyordu, henüz çözemedik. Ama içimizi dağlayan haberlere bir mola verip azıcık eğlendik.

Birilerinin de “Terörsüz Türkiye sürecinin -başlamadan bittiğini değil de- çatırdadığını” açıklamasıyla bir yaşımıza daha girdik.

Murat Çalık ve Tayfun Kahraman’ı mı merak ettiniz.

Her ikisi de güçlerinin sonunda.. Ama direniyorlar, direnecekler.

Yeter ki onları ve Saray mağdurlarını yalnız bırakmayalım.