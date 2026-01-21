Çetin Gören’in Kolombiya hikayesi İspanya’da gerçek mi oldu?

İspanya güvenlik güçleri 7 Ocak’ta Kanarya Adası açıklarında Kamerun bayraklı ‘United S’ adlı kargo gemisine baskın düzenledi.

Gemide 10 ton kokain ele geçirildi.

Dördü Türk, 13 mürettebat gözaltına alındı.

Yakın geçmişte Bataklık Davası kapsamında tutuklu yargılanıp beraat eden Çetin Gören ve yedi kişi sevkiyatla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gören, dün İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade verdi.

Mesleği oto alım satım

Emniyet kaynaklarından edindiğim bilgiye göre baron olduğu iddia edilen Gören, ifadede mesleğini oto alım satım ve kiralama diye açıklıyor.

Aylık gelirini 200.000-250.000 TL olarak beyan ediyor.

Hollanda’da 1970’te doğduğunu, 45 yaşında kadar bu ülkede yaşadığını kaydediyor.

2012’de Hollanda’da uyuşturucu ticaretinden bir dava açıldığını, yargılamanın sürdüğünü anlatıyor.

2016’da Türkiye’ye temelli döndüğünü savunuyor.

10 yıldır Türkiye’den ayrılmamış.

Kağıthane’de bir evi, Gaziantep’de arsası ve aracı varmış.

Uyuşturucu kullanmadığını vurguluyor.

17 kişiden dördünü tanıyor

Sorguda Gören’e 17 isim soruldu.

Bu kişilerden Engin Çavuş’la 2018’den beri arkadaş olduklarını belirtti. Çavuş’un bu yıllarda kendi galerisinde çalıştığını belirterek, şöyle diyor:

“Bataklık Operasyonu’nda tutuklanınca irtibatımız koptu. Cezaevinden çıktıktan sonra ara sıra görüşmeye başladık. Birlikte vakit geçiririz, gezmeye gideriz. Şu an ne iş yaptığını bilmiyorum. Devam eden ortak iş ve ticaretimiz yoktur.”

Hasan Can’ı ‘Apo’ diye bildiği Abdurrahman Khaleefah Suleyman Madi’nin yanında gördüğünü, ancak samimiyetlerinin olmadığını iddia ediyor. “Gemi işi yaptığını biliyorum. Abdurrahman ile bir alışverişleri vardır. Abdurrahman ile arasında ticari sorunlar olduğunu duydum ancak detaylı bilmiyorum” diyor.

Faslı bir arkadaşının balıkçı teknesi aradığı günlerde Madi ile tanıştıklarını anlatarak, şunları söylüyor:

“Beni Tuzla’ya götürdü ve gemiye baktık. Arkadaşım 100.000 dolar peşinat verdi ve gemiyi aldı. Bu satışta sorunlar çıktı. Faslı arkadaşım yüklü harcama yaptı ve gemiyi Fas’a götürdü. Abdurrahman’ın gemisi anlattığı gibi çıkmayınca aramızda tartışmalar oldu. Bu konuları halen ara sıra konuşuruz. Başkaca iş veya ticaretimiz yoktur.”

Mehmet Murat Buldanlıoğlu’nu da Bataklık Operasyonu’ndan önce, birlikte tutuklandığı Nejat Taş’ın gemisinin işletmeciliğini yaparken tanıdığını anlatıyor. “Tutukluluğumuz sona erdikten sonra ara sıra sohbet eder, nargile içeriz. Ortak iş ve ticaretimiz yoktur.”

Gören’e İstanbul’da kurulu Boommerang Otomotiv Sanayi ve Diamar Gemi Acenteciliği ve Lojistik Hizmetleri, İskenderun’da kurulu Sabay Denizcilik, Marshall adalarında kurulu Kamer Shipping ve Blue Moon Trading, Liberya’da kurulu Sea Navigation ve Honduras’ta kurulu Capo Maritime Co firmaları hakkında bilgisi olup olmadığı soruldu.

Yalnızca Boommerang’ı kabul etti.

Bu şirketi 2017-2018’de Nejat Taş ve Deniz Şahan ile birlikte kurduklarını belirterek, şöyle devam ediyor:

“Hiçbir faaliyet olmadan Nejat ile kavga ettik. Nejat ve Deniz’e ait hisseleri aldım. Bu şirket üzerinden kiralama işleri yaptım. Bataklık Operasyonu’nda şirkete ait araçlara el konulunca fiili faaliyetleri sona erdi. TMSF bu şirkete kayyum atandı.”

O gemi altı kez isim değiştirdi

‘United S’nin Kamerun bayrağı altında seyreden Kamer Shipping Tranding Co adlı işletmeye ait kargo gemisi olduğu, isim geçmişinde sık değişiklikler yapıldığı, 2013’te Moon Light, 2015’te Mini K, 2018’de Joud S, 2021’de Alkaraeem, 2023’te Amna Star, 2024’ten bu yana United S adını kullandığı anlatıldı.

Gören, şöyle diyor:

“United S’de ele geçirilen suç unsurlarından haberler aracılığıyla bilgi sahibi oldum. Uyuşturucu maddelerden haberim yoktur. Geminin kime ait olduğu, kim tarafından işletildiği hususunda bilgi sahibi değilim.”

Gören’in 10 Ekim 2025 ve 6 Kasım 2025’te ‘Signal’ üzerinden ‘Carlo Gambino’ adlı hesaptan arandığı vurgulanıyor.

Gören, şahsı tanımadığını, böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını dile getiriyor.

Telefonunun notlar kısmında büyük meblağlardan söz ediliyor. Gören, notları kabul ediyor.

“Faslı arkadaşım ile Madi arasında yapılan gemi alışverişi sebebiyle alıp gönderdiğim paralara ilişkin notlardır. Notlarda adı geçen Murat ve Yusuf’un soy isimlerini bilmiyorum. Bu şahıslar Faslı arkadaşımın Madi’den aldığı geminin tamiriyle uğraştı. Buna karşılık ödemeler yaptım.”

Gören’in kızına anlattığı tuhaf hikaye

Gören’in telefonunda 15 Kasım 2025’te çekilen 1 dakika 15 saniyelik bir video bulundu.

Gören, bu videoda şöyle konuşuyor:

“Babalar bebelerine güzel hikayeler anlatır… Gemilerimiz Kolombiya’ya doğru gidiyor. Kolombiya’ya vardığında karteller paketleri alıp gemiler içine koyacaklar. Biz onlara getirip suda teslim edicez. Suda balıklar paketleri alıp karaya getirecek. Orda Engin gibi Metin gibi kişiler alıp bunları evlere dağıtacak. Evlere dağıttıkları baban parasını alıcak, parayı alıp güzel şeyler, elbiseler, sana her şey alacak… Anladığın kadar bu silah kaçakçılığı, ondan sonra işte, baban ticaret adamı evet, Kolombiya, Brezilya, Peru, bundan alacak…”

Sorguda, kokain yüklü geminin hikayedekine benzer güzergahları kullandığı ve ‘Engin’ isimli şahsın şüpheli Engin Çavuş olduğu iddia edildi.

Gören, şöyle diyor:

“Instagram’da bir adamın çocuğuna benzer hikayeler anlattığı mizah amaçlı videolar görmüştüm. Ben de şaka anlamında kızıma böyle bir video çektim. Şaka amaçlı bir iki kişiye göndermiştim. Yakalanan gemiyle anlattığım hikaye arasında alaka yoktur.”

‘Azra C’ gemisiyle takas edilmiş

Şüpheli Madi’nin, ifadesinde, Gören’i bir avukatın ofisinde ve bir iki kez Zorlu Center’da gördüğünü söylediği anlatıldı.

Madi’ye göre…

Gören, yapılan toplantılara Engin Çavuş ile katılmış. Kendisini ‘Paşa’ diye, Çavuş’u ‘Osman’ olarak tanıtmış. Toplantının konusu ise ‘Azra C’ adlı geminin takas edilmesiymiş.

Gören, şöyle yanıt veriyor:

“Zorlu’da bir defa biraraya geldik. Toplantıda bulunmam tesadüftür. Toplantıda Madi ve Ahmet Almassri vardı. Madi ve Almassri arasında gemi alışverişine dayalı bir anlaşmazlık vardı. Bu konuşmalara şahit oldum.”

Gören: ‘United S’ ile ilgim yoktur

‘Azra C’ gemisi arızalanıp seferden men edildiği için United S ile takas edildiği, geminin Honduras’taki Capo Maritime Co adlı şirkete tescil edildiği, işlemleri Mehmet Murat Buldanlıoğlu’nun gerçekleştirdiği, işlemler sırasında Hasan Can, Abdurrahman Khaleefah Suleyman Madi ve Ahmed Almassri’nin aktif rol aldığı kaydedilerek, Gören’e şu suçlama yöneltildi:

“İşlemlerin sizin talimatlarınızla yapıldığı, United S isimli gemide İspanya makamlarınca 10 ton kokain ele geçirildiği, bu sevkiyatın sizin kontrolünüzde olduğu, mürettebatın bir kısmının sizin tarafınızdan ayarlandığı ve yönlendirildiği değerlendirilmiştir.”

Gören, şu karşılığı verdi:

“Hakkımda yapılan değerlendirmeleri kabul etmiyorum. Gemi veya gemicilik konusunda bilgim yoktur. Evrak işlerinden anlamam. Kimseyi yönlendirmedim. Kim ne yaptıysa kendisine yapmıştır. United S isimli gemiyle hiçbir alakam yoktur.”

Gören’in avukatı Süleyman Canacankatan ise gemideki uyuşturucunun yurt dışındaki bir limandan yüklendiğini, Türk mürettebatın gemiye Türkiye dışından bindiğini belirtti. Gören’in gemiyle ve uyuşturucuyla ilgisinin olmadığımı ifade etti.

Dün operasyonda beş kişi daha gözaltına alındı.

12 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

