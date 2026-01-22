İtalyan kara panter Beşiktaş'ta: Transfer resmen açıklandı

İtalyan voleybolunun kara panteri Anna Eniola Adelusi, Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamayla transferi resmen duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Voleybol Takımımız, pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi ile sözleşme imzaladı.

Anna Eniola Adelusi’ye Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

ANNA ENİOLA ADELUSİ KİMDİR?

Açıklamanın devamında İtalyan voleybolcu şöyle tanıtıldı:

10 Haziran 2003 tarihinde İtalya’nın Carpi kentinde dünyaya gelen Anna Eniola Adelusi, 186 cm boyunda olup pasör çaprazı pozisyonunda görev yapmaktadır.

Voleybol kariyerine 2019 yılında Volleyrò altyapısında başlayan Adelusi, 2020/21 sezonunda Roma Club’a transfer olmuş ve Serie A2’de mücadele ettiği bu takımla Serie A1’e yükselme başarısı göstermiştir.

2021/22 sezonunda Club Italia forması giyen Adelusi, 2022/23 sezonunda Firenze ile İtalya’nın en üst ligine ilk kez çıkmıştır.

2023/24 sezonunda Cuneo Granda’da forma giyen genç oyuncu, 2024/25 sezonunda yeniden Roma Club’a dönmüştür. Roma Club ile WEVZA Cup ve Challenge Cup şampiyonlukları yaşamıştır.

Başarılı pasör çaprazı, 2025/26 sezonu itibarıyla Türkiye’ye transfer olarak Türk Hava Yolları formasıyla Sultanlar Ligi’nde mücadele etmiştir.

Kulüp Başarıları:

2024/25 Challenge Cup – Şampiyonluk

2024 WEVZA Cup – Şampiyonluk

Milli Takım Başarıları:

2023 U21 Dünya Şampiyonası – Şampiyonluk (İtalya)

2024 U22 Avrupa Şampiyonası – Şampiyonluk (İtalya)

Bireysel Başarıları:

2023 U21 Dünya Şampiyonası – En İyi Smaçör

