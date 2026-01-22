"Fenerbahçe'yi bırakmam" dedi İtalya'dan gelen teklifleri reddetti: İmzayı attı

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Agnieszka Korneluk, bir süredir İtalyan takımlarının gündemindeydi. Ancak teklifleri reddetti ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzattı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Polonya'nın KS DevelopRes Rzeszow takımından transfer ettiği Agnieszka Korneluk, kısa sürede takıma uyum sağladı.

Başarılı bir sezon geçiren Agnieszka Korneluk'a İtalya ve ülkesi Polonya'dan teklifler olduğu belirtilmişti.
Ancak Agnieszka Korneluk'un "Fenerbahçe'yi bırakmam" diyerek bu teklifleri reddettiği öğrenildi.
Volleynews'taki habere göre Agnieszka Korneluk'un yeni sözleşme imzaladığı ve 2026 - 2027 sezonunda da Fenerbahçe forması giymesinin kesinleştiği belirtildi.

İTALYA'DA OYNAMIŞTI

2 metrelik boyuyla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu, daha önce İtalya'da 2 takımda forma giymişti.
2018-2019 sezonunda Casalmaggiore'de oynayan Korneluk, bir sezon sonra da Savino Del Bene Scandicci takımında yer almıştı.

Fenerbahçe VakıfBank'ın yıldızıyla anlaştı: Sultanlar Ligi'ni karıştıracak transferFenerbahçe VakıfBank'ın yıldızıyla anlaştı

Polonya Milli Takımı'nda da oynayan Korneluk'un hem kulüplerde hem de milli takımda pek çok kupası ve madalyası bulunuyor.
Korneluk, orta oyuncu olarak görev yapıyor.

