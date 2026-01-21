Fenerbahçe VakıfBank'ın yıldızıyla anlaştı: Sultanlar Ligi'ni karıştıracak transfer

Fenerbahçe VakıfBank'ın yıldızıyla anlaştı: Sultanlar Ligi'ni karıştıracak transfer
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin VakıfBank'ın yıldız oyuncusuyla gelecek sezon için anlaştığı bildirildi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde müacadele sürerken, gelecek sezon için yapılan anlaşmalar da bir bir ortaya çıkıyor.
Son transfer haberi Vodafone Sultanlar Ligi'ni karıştıracak. Fenerbahçe'nin VakıfBank'ın ABD'li yıldızı Chiaka Ogbogu ile anlaştığı belirtildi.

Galatasaray'da deprem: Eylül gitti flaş İlkin Aydın iddiasıGalatasaray'da deprem: Eylül gitti flaş İlkin Aydın iddiası

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertliler, VakıfBank'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Chiaka Ogbogu anlaşmaya vardı.

Vakıfbank, Chiaka ile devam ediyor - Voleybolunsesi
30 yaşındaki voleybolcu orta oyuncu olarak görev yapıyor.

CHIAKA OGBOGU KİMDİR?

15 Nisan 1995'te ABD New Jersey'de doğdu.
Profesyonel kariyerine İtalya’da Il Bisonte takımında başladı. Ardından Polonya’da Chemik Police, İtalya’da Imoco Conegliano’da oynadı. Sonrasında Türkiye Ligi’ne adım atan Ogbogu, bir sezon Eczacıbaşı’da oynadıktan sonra 2021-2022 sezonu öncesinde VakıfBank’a transfer oldu.

USA Volleyball's Nigerian Gem: Chiaka Ogbogu on Cultural Impact and Olympic Gold - NBC Sports

Chiaka Ogbogu, VakıfBank'ta 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Sultanlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası kazandıktan sonra LOVB’nin 2025 sezonunu Austin’de geçirdi. Burada “Yılın Orta Oyuncusu” seçilen Ogbogu, 2025-2026 sezonu öncesinde tekrar VakıfBank’a döndü.
ABD Milli Takımı ile olimpiyatlarda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan Ogbogu, 3 VNL şampiyonluğu da elde etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

