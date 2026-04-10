Serkan Özbalta: Erzurum'a armağan olsun

Serkan Özbalta: Erzurum'a armağan olsun
Yayınlanma:
TFF 1. Lig lideri Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa önemli bir adım daha attı. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Bu galibiyet bütün Erzurum şehrine, halkına armağan olsun" dedi.

TFF 1. Lig'de lider Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi. Erzurumspor, bu galibiyetle puan farkını 2. Erzurumspor'la 4'e, 3. Erokspor'la da 8 çıkardı ve ligin bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğa iyice yaklaştı.

Erzurumspor tek attı: Farkı açtıErzurumspor tek attı: Farkı açtı

Teknik direktör Serkan Özbalta, İstanbulspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Serkan Özbalta, şunları söyledi:
"Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Devre arasında iyi bir maç olduğunu ve böyle devam ederse maçın sonlarına doğru işi bitirmemiz gerektiğini oyuncularla paylaştık. İstediğimiz neticeyi aldık. Bu oyunun sonunda şampiyonluk istiyoruz. Kendi maçlarımıza bakıyoruz ama maç bittikten sonra da Erokspor-Amedspor maçının skorunu merak ediyorduk. Amed ile 4, Erokspor ile 8 puana çıkardık farkı ama henüz garantilemedik. Kendi sahamızda Boluspor maçını da kazanıp Erokspor’un maçına bakıp belki de matematiksel olarak garantileme şansımız var. Öyle olmadığı takdirde de sonrasında kalan 3 müsabakadan 1 puan çıkardığımızda şampiyonluğu garantiliyoruz. Çünkü ikili averajda Erok’un da, Amed’in de önündeyiz.
Buradan oyuncularımı kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Pazartesi günü için bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Bu galibiyet bütün Erzurum şehrine, halkına armağan olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama