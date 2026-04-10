Serkan Özbalta: Erzurum'a armağan olsun

TFF 1. Lig'de lider Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi. Erzurumspor, bu galibiyetle puan farkını 2. Erzurumspor'la 4'e, 3. Erokspor'la da 8 çıkardı ve ligin bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğa iyice yaklaştı.

Erzurumspor tek attı: Farkı açtı

Teknik direktör Serkan Özbalta, İstanbulspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Serkan Özbalta, şunları söyledi:

"Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Devre arasında iyi bir maç olduğunu ve böyle devam ederse maçın sonlarına doğru işi bitirmemiz gerektiğini oyuncularla paylaştık. İstediğimiz neticeyi aldık. Bu oyunun sonunda şampiyonluk istiyoruz. Kendi maçlarımıza bakıyoruz ama maç bittikten sonra da Erokspor-Amedspor maçının skorunu merak ediyorduk. Amed ile 4, Erokspor ile 8 puana çıkardık farkı ama henüz garantilemedik. Kendi sahamızda Boluspor maçını da kazanıp Erokspor’un maçına bakıp belki de matematiksel olarak garantileme şansımız var. Öyle olmadığı takdirde de sonrasında kalan 3 müsabakadan 1 puan çıkardığımızda şampiyonluğu garantiliyoruz. Çünkü ikili averajda Erok’un da, Amed’in de önündeyiz.

Buradan oyuncularımı kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Pazartesi günü için bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Bu galibiyet bütün Erzurum şehrine, halkına armağan olsun."